В Петербурге переименовали Советские улицы и улицу Восстания

Топонимическая комиссия приняла решение о возвращении исторических названий центральным улицам Северной столицы.

Как сообщает депутат и градозащитник Борис Вишневский, за переименование выступили 15 членов Топонимической комиссии. Теперь улица Восстания вновь станет Знаменской. Площадь Восстания при этом названия не изменит. А все девять Советских улиц опять станут Рождественскими. Прежние названия существовали до 1923 года.



Окончательное решение о переименовании улиц будет принято губернатором Георгием Полтавченко.