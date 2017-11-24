Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    В Петербурге переименовали Советские улицы и улицу Восстания

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    • Фото: peterburg.biz
    В Петербурге переименовали Советские улицы и улицу Восстания

    В Петербурге переименовали Советские улицы и улицу Восстания

    В Петербурге переименовали Советские улицы и улицу Восстания
  • Фото: peterburg.biz

    • Топонимическая комиссия приняла решение о возвращении исторических названий центральным улицам Северной столицы.

    Как сообщает депутат и градозащитник Борис Вишневский, за переименование выступили 15 членов Топонимической комиссии. Теперь улица Восстания вновь станет Знаменской. Площадь Восстания при этом названия не изменит. А все девять Советских улиц опять станут Рождественскими. Прежние названия существовали до 1923 года.

    Окончательное решение о переименовании улиц будет принято губернатором Георгием Полтавченко.

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