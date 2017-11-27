Путин поручил Минприроды пресекать появление новых неконтролируемых свалок в России

Появление новых неконтролируемых свалок в России недопустимо, за этим должны пристально следить в министерстве природы, заявил Владимир Путин на встрече в
Ново-Огарёве с главой ведомства Сергеем Донским.
Министр доложил президенту о том, что удалось сделать в сфере защиты окружающей среды за 2017 год. Он был объявлен в России Годом экологии. Одной из главных тем стала утилизация отходов.
Владимир Путин, президент РФ: «Нужно плотно работать с регионами, очень плотно, потому что нельзя поощрять ситуацию, когда в одном месте полигон закрывают, а в другое место в совершенно неконтролируемом масштабе начинают свозить — на неподготовленные площадки, опять рядом с жильем и так далее. Это вызывает абсолютно законную негативную реакцию людей».
Сергей Донской, министр экологии и природных ресурсов РФ: «Это одно из обязательных направлений, потому что без инфраструктуры, без строительства новой инфраструктуры тот объем отходов, который формируется, конечно, утилизировать будет достаточно сложно».
Кроме того, Донской рассказал, как продвигаются программы по очистке рек и водоемов, в частности, Волги. Активно разрабатываются и проекты по экологическому туризму.
Владимир Путин, президент РФ: «Нужно плотно работать с регионами, очень плотно, потому что нельзя поощрять ситуацию, когда в одном месте полигон закрывают, а в другое место в совершенно неконтролируемом масштабе начинают свозить — на неподготовленные площадки, опять рядом с жильем и так далее. Это вызывает абсолютно законную негативную реакцию людей».
Сергей Донской, министр экологии и природных ресурсов РФ: «Это одно из обязательных направлений, потому что без инфраструктуры, без строительства новой инфраструктуры тот объем отходов, который формируется, конечно, утилизировать будет достаточно сложно».
Кроме того, Донской рассказал, как продвигаются программы по очистке рек и водоемов, в частности, Волги. Активно разрабатываются и проекты по экологическому туризму.
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