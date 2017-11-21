Путин поручил запретить отправку мусора на полигоны без обработки

С июля следующего года все бытовые отходы в России должны проходить сортировку и обработку. Владимир Путин поручил правительству поэтапно запретить прямую отправку мусора на полигоны.
По мнению президента, это позволит России достигнуть мировых стандартов в утилизации бытовых отходов. Тема вывоза и переработки мусора громко прозвучала в июне: во время прямой линии с президентом жители подмосковной Балашихи пожаловались Владимиру Путину на невыносимый запах от полигона «Кучино».
Свалку вскоре закрыли, но запах остался. Как и вопрос, куда теперь вывозить отходы. И сегодня подмосковный губернатор заявил, что на всех четырех мусоросжигательных заводах в области, которые собираются построить в ближайшее время, установят линии сортировки отходов. Это позволит снизить негативное воздействие на природу и отправить разделенный мусор на переработку.
Свалку вскоре закрыли, но запах остался. Как и вопрос, куда теперь вывозить отходы. И сегодня подмосковный губернатор заявил, что на всех четырех мусоросжигательных заводах в области, которые собираются построить в ближайшее время, установят линии сортировки отходов. Это позволит снизить негативное воздействие на природу и отправить разделенный мусор на переработку.
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