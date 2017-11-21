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    Путин поручил запретить отправку мусора на полигоны без обработки. мусор, Путин, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поручил запретить отправку мусора на полигоны без обработки

    Путин поручил запретить отправку мусора на полигоны без обработки

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    Путин поручил запретить отправку мусора на полигоны без обработки

    Путин поручил запретить отправку мусора на полигоны без обработки

    Путин поручил запретить отправку мусора на полигоны без обработки

      С июля следующего года все бытовые отходы в России должны проходить сортировку и обработку. Владимир Путин поручил правительству поэтапно запретить прямую отправку мусора на полигоны.

      По мнению президента, это позволит России достигнуть мировых стандартов в утилизации бытовых отходов. Тема вывоза и переработки мусора громко прозвучала в июне: во время прямой линии с президентом жители подмосковной Балашихи пожаловались Владимиру Путину на невыносимый запах от полигона «Кучино».

      Свалку вскоре закрыли, но запах остался. Как и вопрос, куда теперь вывозить отходы. И сегодня подмосковный губернатор заявил, что на всех четырех мусоросжигательных заводах в области, которые собираются построить в ближайшее время, установят линии сортировки отходов. Это позволит снизить негативное воздействие на природу и отправить разделенный мусор на переработку.

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