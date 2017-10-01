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    В Подмосковье закрыли очередной мусорный полигон

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    В Подмосковье закрыли очередной мусорный полигон

    В Подмосковье закрыли очередной мусорный полигон

    В Подмосковье закрыли очередной мусорный полигон
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • В Пушкинском районе Подмосковья закрыли мусорный полигон «Царево».

    В Московской области закрыли очередной полигон по утилизации бытовых отходов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

    Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области: «По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 октября прекращен прием отходов ТКО (твердых коммунальных отходов — ИФ) на полигоне „Царево“ в Пушкинском районе».

    Предстоит разработать проект по рекультивации полигона. В ближайшее время на место завезут грунт, чтобы обеспечить противопожарную безопасность и снизить вредное воздействие свалки на экологическую обстановку в районе.

    смотретьВ Подмосковье ликвидируют еще две крупные свалки
    В Подмосковье ликвидируют еще две крупные свалки
    Полигон «Царево» стал четвертой крупной свалкой, закрытой в Подмосковье с начала года, до него прекратили работу полигоны «Каурцево», «Кучино» и «Кулаковский». Всего с 2013 года в регионе закрылись 24 свалки из 39. Вместо них должны быть построены мусороперерабатывающие заводы.

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