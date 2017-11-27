Акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» получила приз фестиваля «ПОРА!»

25 ноября в Белгороде состоялась церемония награждения участников международного фестиваля социальных коммуникаций «ПОРА!». Проект телеканала НТВ «Путешествие Деда Мороза» получил приз в категории «Социальная инициатива, реализованные проекты».
Социально значимая акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Маршрут главного зимнего волшебника включает в себя 29 городов России, а общий километраж составит более 20 000 километров. В каждой точке маршрута Дед Мороз и звезды телеканала НТВ навестят с подарками ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений и исполнят мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
Основная цель большой предновогодней акции — помочь тем, кому так важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса, несмотря на жизненные трудности. За время проведения акции «Путешествие Деда Мороза» в прошлом году главный зимний волшебник и команда НТВ посетили более 100 социальных учреждений, порадовали подарками 5 000 детей-воспитанников школ-интернатов и детских домов, а также помогли 50 многодетным семьям и привезли атмосферу праздника в 20 городов России.
Новогоднее путешествие Деда Мороза по стране продолжается. В минувшие выходные зимний волшебник побывал в Екатеринбурге. На очереди — Пермь.
Фестиваль социальных коммуникаций «ПОРА!» — это региональный фестиваль федерального значения, который собирает социальные инициативы россиян со всей страны, от больших мегаполисов до провинциальных городов. На фестиваль принимались социальные проекты любого масштаба, от создания детской площадки во дворе до общегородского праздника. Всего на суд жюри было прислано 382 проекта.
Основная цель большой предновогодней акции — помочь тем, кому так важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса, несмотря на жизненные трудности. За время проведения акции «Путешествие Деда Мороза» в прошлом году главный зимний волшебник и команда НТВ посетили более 100 социальных учреждений, порадовали подарками 5 000 детей-воспитанников школ-интернатов и детских домов, а также помогли 50 многодетным семьям и привезли атмосферу праздника в 20 городов России.
Новогоднее путешествие Деда Мороза по стране продолжается. В минувшие выходные зимний волшебник побывал в Екатеринбурге. На очереди — Пермь.
Фестиваль социальных коммуникаций «ПОРА!» — это региональный фестиваль федерального значения, который собирает социальные инициативы россиян со всей страны, от больших мегаполисов до провинциальных городов. На фестиваль принимались социальные проекты любого масштаба, от создания детской площадки во дворе до общегородского праздника. Всего на суд жюри было прислано 382 проекта.
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