Дед Мороз и команда НТВ подарили особенным детям сказку в Екатеринбурге

Новогоднее путешествие Деда Мороза по стране продолжается в Екатеринбурге. В столице Урала его с нетерпением ждали дети, которые уже за месяц до главного зимнего праздника загадали заветные желания. Уже не первый год в пути по российским городам зимнего волшебника сопровождают журналисты НТВ.
До приезда Деда Мороза уральские малыши все гадали: неужели и вправду настоящий. Но когда он появился в Парке Сказов в роскошной шубе и на санях — сомнений ни у кого не осталось. Дедушку из Великого Устюга встречал его младший брат Урал Мороз. И те, кто целый месяц следил за путешествием главного новогоднего персонажа по телевизору, и с нетерпением ждал, когда же он, наконец, доберется до города.
Екатеринбург — почти экватор большого путешествия. А дедушка Мороз будто и не устал. Волшебник, что тут скажешь. А вот помощники у него меняются в каждом городе. В столице Урала раздавать подарки помогает ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева. Первым делом гости отправились к особенным детям. Некоторые из них никогда не смогут разглядеть Деда Мороза. Но почувствовать атмосферу праздника им ничто не помешает.
Ребята приготовили дедушке подарки, но просто так решили их не отдавать. Сначала предложили поиграть, гости должны были на ощупь распознать фигуры животных.
Подробнее о предновогоднем путешествии волшебника и команды НТВ — в материале корреспондента Ольги Зенковой.
Екатеринбург — почти экватор большого путешествия. А дедушка Мороз будто и не устал. Волшебник, что тут скажешь. А вот помощники у него меняются в каждом городе. В столице Урала раздавать подарки помогает ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева. Первым делом гости отправились к особенным детям. Некоторые из них никогда не смогут разглядеть Деда Мороза. Но почувствовать атмосферу праздника им ничто не помешает.
Ребята приготовили дедушке подарки, но просто так решили их не отдавать. Сначала предложили поиграть, гости должны были на ощупь распознать фигуры животных.
Подробнее о предновогоднем путешествии волшебника и команды НТВ — в материале корреспондента Ольги Зенковой.
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