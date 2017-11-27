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    В автосервисе на западе Москвы сгорели пять внедорожников Mercedes

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    В автосервисе на западе Москвы сгорели пять внедорожников Mercedes

    В автосервисе на западе Москвы сгорели пять внедорожников Mercedes

    Пять автомобилей Mercedes-Benz G500 сгорели при пожаре в автосервисе в Кутузовском проспекте, который вспыхнул вечером 26 ноября.

    Двухэтажный автосервис, расположенный на территории бывшего завода «Фили-кровля», загорелся около 23:00. Общая площадь пожара составила около 500 кв. метров.

    По информации столичного ГУ МВД, в результате ЧП обошлось без пострадавших, но при этом «полностью выгорели пять автомобилей Mercedes-Benz G500». Владельцы машин, материальный ущерб и причины пожара устанавливаются.

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