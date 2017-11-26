Пожар вспыхнул в автосервисе на западе Москвы

Пожар произошел в здании автосервиса, расположенном на территории бывшего завода
«Фили-кровля». Площадь возгорания составляет порядка 300 квадратных метров, пламя охватило два этажа.
В настоящее время пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению, передает РИА Новости.
Пресс-служба МЧС Москвы: «26 ноября 2017 года в 23 часа 00 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Кутузовском проезд, дом 16 строение 16. Незамедлительно подразделения прибыли по данному адресу, приступили к разведке и тушению пожара. Было установлено, что происходит возгорание на втором этаже двухэтажного здания автосервиса на площади примерно 300 квадратных метра».
Информации о пострадавших пока не поступало, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пресс-служба МЧС Москвы: «26 ноября 2017 года в 23 часа 00 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Кутузовском проезд, дом 16 строение 16. Незамедлительно подразделения прибыли по данному адресу, приступили к разведке и тушению пожара. Было установлено, что происходит возгорание на втором этаже двухэтажного здания автосервиса на площади примерно 300 квадратных метра».
Информации о пострадавших пока не поступало, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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