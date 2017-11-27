ВМС Аргентины не исключают, что пропавшие подводники могут быть живы

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что экипаж пропавшей в южной Атлантике подводной лодки
«Сан-Хуан» может быть жив.
Заявление Бальби стало ответом на слова депутата аргентинского парламента Элисы Каррио, которая ранее выразила мнение, что все находившиеся на борту субмарины подводники погибли.
Энрике Бальби, официальный представитель ВМС Аргентины: «Могу сказать, что, пока нет четкой уверенности по ситуации с подлодкой, ничего нельзя утверждать. Мы пытаемся быть уважительными. Хотя поиск идет уже 11 дней, нельзя исключать, что они могут находиться в ситуации экстремального выживания».
По его словам, сроков окончания поисков субмарины нет.
Субмарина San Juan ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. Власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Кроме морских судов, в ней участвуют десятки самолетов. Однако пока поиски не дали результатов. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время San Juan ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
Энрике Бальби, официальный представитель ВМС Аргентины: «Могу сказать, что, пока нет четкой уверенности по ситуации с подлодкой, ничего нельзя утверждать. Мы пытаемся быть уважительными. Хотя поиск идет уже 11 дней, нельзя исключать, что они могут находиться в ситуации экстремального выживания».
По его словам, сроков окончания поисков субмарины нет.
Субмарина San Juan ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. Власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Кроме морских судов, в ней участвуют десятки самолетов. Однако пока поиски не дали результатов. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время San Juan ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
Комментарии