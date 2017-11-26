Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Дагестане

Утром в городе Кизилюрте мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников полиции. Он был задержан.
Неизвестный набросился с ножом на полицейский наряд, в результате один из правоохранителей получил ранение лица. Второй полицейский после предупредительных выстрелов в воздух открыл огонь по преступнику и ранил его. Нападение произошло около 9:00 по местному времени (10:00 по Москве), сообщает ТАСС.
Нападавший был задержан, его доставили в больницу, где он содержится под охраной правоохранителей. Пострадавший страж порядка также был госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Похожий случай произошел сегодня в Волгоградской области — молодой человек с ножом атаковал двоих полицейских.
Нападавший был задержан, его доставили в больницу, где он содержится под охраной правоохранителей. Пострадавший страж порядка также был госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Похожий случай произошел сегодня в Волгоградской области — молодой человек с ножом атаковал двоих полицейских.
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