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    Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Дагестане

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    Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Дагестане

    Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Дагестане

    Утром в городе Кизилюрте мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников полиции. Он был задержан.

    Неизвестный набросился с ножом на полицейский наряд, в результате один из правоохранителей получил ранение лица. Второй полицейский после предупредительных выстрелов в воздух открыл огонь по преступнику и ранил его. Нападение произошло около 9:00 по местному времени (10:00 по Москве), сообщает ТАСС.

    Нападавший был задержан, его доставили в больницу, где он содержится под охраной правоохранителей. Пострадавший страж порядка также был госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Похожий случай произошел сегодня в Волгоградской области — молодой человек с ножом атаковал двоих полицейских.

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