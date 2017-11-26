Мужчина ранил ножом двоих полицейских в Волгоградской области

Житель Волгоградской области набросился с ножом на двух правоохранителей, он был задержан.
Нападение произошло сегодня утром около 8:00, передает ТАСС. 21-летний житель города Котельниково, который располагается в 160 километрах от Волгограда, набросился с ножом на двоих полицейских, следовавших на службу.
Антон Корнаухов, замначальника пресс-службы областного МВД: «В результате нападения участковый уполномоченный и инспектор ДПС получили ножевые ранения, они госпитализированы».
После нападения вооруженный ножом молодой человек попытался скрыться, но инспектор ДПС ранил его из табельного оружия. В результате злоумышленник был задержан, его доставили в больницу, где он находится под охраной наряда полиции. Пострадавшие правоохранители также госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.
СУ СК по Волгоградской области проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Антон Корнаухов, замначальника пресс-службы областного МВД: «В результате нападения участковый уполномоченный и инспектор ДПС получили ножевые ранения, они госпитализированы».
После нападения вооруженный ножом молодой человек попытался скрыться, но инспектор ДПС ранил его из табельного оружия. В результате злоумышленник был задержан, его доставили в больницу, где он находится под охраной наряда полиции. Пострадавшие правоохранители также госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.
СУ СК по Волгоградской области проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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