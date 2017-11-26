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    На съемках сериала «Хождение по мукам» применили чудеса железнодорожной техники. железные дороги, кино, поезда, сериалы, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа съемках сериала «Хождение по мукам» применили чудеса железнодорожной техники

    На съемках сериала «Хождение по мукам» применили чудеса железнодорожной техники

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    На съемках сериала «Хождение по мукам» применили чудеса железнодорожной техники

    На съемках сериала «Хождение по мукам» применили чудеса железнодорожной техники

    На съемках сериала «Хождение по мукам» применили чудеса железнодорожной техники

      Настоящие чудеса железнодорожной техники были применены на съемках главного события сезона на НТВ — сериала «Хождение по мукам».

      Для воссоздания атмосферы столетней давности из музеев привезли настоящую технику того времени. Например, паровоз 1904 года выпуска. Это локомотив серии Ов — в народе их называли «овечками». Максимальная скорость — 55 километров в час. Паровоз-кинозвезда, между прочим, до сих пор на ходу. Он помог поместить человеческие страсти, описанные в великом романе Алексея Толстого, в исторически верные декорации.

      смотретьГлавный революционный сериал этой осени — экранизация романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ
      Главный революционный сериал этой осени — экранизация романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ
      Премьера сериала «Хождение по мукам» на НТВ — 27 ноября в 21:40.

      А о том, что ждет железные дороги в XXI веке, речь пойдет в новом документальном фильме от команды «Чуда техники». Реальны ли проекты вакуумных капсул Илона Маска, как изменили жизнь во Франции и Японии скоростные поезда, зачем в Белоруссии подвешивают составы на тросах и для чего новым отечественным вагонам второй этаж, расскажет новый проект «Поезд будущего» в ночь на пятницу, 1 декабря, в 00:20 — сразу после «Итогов дня».

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