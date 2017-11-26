На съемках сериала «Хождение по мукам» применили чудеса железнодорожной техники

Настоящие чудеса железнодорожной техники были применены на съемках главного события сезона на НТВ — сериала «Хождение по мукам».
Для воссоздания атмосферы столетней давности из музеев привезли настоящую технику того времени. Например, паровоз 1904 года выпуска. Это локомотив серии Ов — в народе их называли «овечками». Максимальная скорость — 55 километров в час. Паровоз-кинозвезда, между прочим, до сих пор на ходу. Он помог поместить человеческие страсти, описанные в великом романе Алексея Толстого, в исторически верные декорации.
Премьера сериала «Хождение по мукам» на НТВ — 27 ноября в 21:40.
А о том, что ждет железные дороги в XXI веке, речь пойдет в новом документальном фильме от команды «Чуда техники». Реальны ли проекты вакуумных капсул Илона Маска, как изменили жизнь во Франции и Японии скоростные поезда, зачем в Белоруссии подвешивают составы на тросах и для чего новым отечественным вагонам второй этаж, расскажет новый проект «Поезд будущего» в ночь на пятницу, 1 декабря, в 00:20 — сразу после «Итогов дня».
Премьера сериала «Хождение по мукам» на НТВ — 27 ноября в 21:40.
А о том, что ждет железные дороги в XXI веке, речь пойдет в новом документальном фильме от команды «Чуда техники». Реальны ли проекты вакуумных капсул Илона Маска, как изменили жизнь во Франции и Японии скоростные поезда, зачем в Белоруссии подвешивают составы на тросах и для чего новым отечественным вагонам второй этаж, расскажет новый проект «Поезд будущего» в ночь на пятницу, 1 декабря, в 00:20 — сразу после «Итогов дня».
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