Первый двухэтажный аэроэкспресс отправился в аэропорт Внуково

Компания «Аэроэкспресс», которая занимается пассажирскими перевозками в московские аэропорты, запустила первый двухэтажный поезд.
Торжественный запуск первого рейса двухэтажного аэроэкспресса состоялся в 14:00 на Киевском вокзале. Состав отправился в аэропорт Внуково.
Как сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, новые поезда также будут запущены и с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово, это произойдет в ноябре.
Ранее у «Аэроэкспресса» были только одноэтажные составы. В мае 2013 года швейцарская компания Stadler Rail Group и российский перевозчик подписали контракт на поставку 118 двухэтажных вагонов (25 поездов). Однако в 2016 году объем закупки был сокращен, в итоге «Аэроэкспресс» получит 62 вагона (11 поездов), сообщает ТАСС.
Как сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, новые поезда также будут запущены и с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово, это произойдет в ноябре.
Ранее у «Аэроэкспресса» были только одноэтажные составы. В мае 2013 года швейцарская компания Stadler Rail Group и российский перевозчик подписали контракт на поставку 118 двухэтажных вагонов (25 поездов). Однако в 2016 году объем закупки был сокращен, в итоге «Аэроэкспресс» получит 62 вагона (11 поездов), сообщает ТАСС.
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