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    Первый двухэтажный аэроэкспресс отправился в аэропорт Внуково

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    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    Первый двухэтажный аэроэкспресс отправился в аэропорт Внуково

    Первый двухэтажный аэроэкспресс отправился в аэропорт Внуково

    Первый двухэтажный аэроэкспресс отправился в аэропорт Внуково
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • Компания «Аэроэкспресс», которая занимается пассажирскими перевозками в московские аэропорты, запустила первый двухэтажный поезд.

    Торжественный запуск первого рейса двухэтажного аэроэкспресса состоялся в 14:00 на Киевском вокзале. Состав отправился в аэропорт Внуково.

    Как сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, новые поезда также будут запущены и с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово, это произойдет в ноябре.

    Ранее у «Аэроэкспресса» были только одноэтажные составы. В мае 2013 года швейцарская компания Stadler Rail Group и российский перевозчик подписали контракт на поставку 118 двухэтажных вагонов (25 поездов). Однако в 2016 году объем закупки был сокращен, в итоге «Аэроэкспресс» получит 62 вагона (11 поездов), сообщает ТАСС.

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