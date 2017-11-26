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Квартирник НТВ у Маргулиса
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    Стоимость биткоина превысила полмиллиона рублей

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    Стоимость биткоина превысила полмиллиона рублей

    Стоимость биткоина превысила полмиллиона рублей

    Курс биткоина в субботу достиг исторического максимума, составив 506,8 тысячи рублей. Рост превысил 5%.

    В течение дня стоимость криптовалюты колебалась от 8156 до 8725 долларов. Согласно данным электронной криптовалютной биржи Coindesk, биткоин достиг рекордной отметки около 17:00.

    смотретьКурс биткоина рухнул и снова пошел вверх
    Курс биткоина рухнул и снова пошел вверх
    Рекордно низкой отметки биткоин достиг в ходе торгов 12 ноября. Тогда его стоимость не превышала 6000 долларов. Причиной падения курса стал отток инвесторов и их переход к криптовалюте биткоин кэш.


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