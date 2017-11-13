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    Курс биткоина рухнул и снова пошел вверх. Bitcoin, валюта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКурс биткоина рухнул и снова пошел вверх

    Курс биткоина рухнул и снова пошел вверх

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    • Фото: tradingview.com
    Курс биткоина рухнул и снова пошел вверх

    Курс биткоина рухнул и снова пошел вверх

    Курс биткоина рухнул и снова пошел вверх
    • Фото: tradingview.com

      • Курс биткоина за последние несколько дней упал на 29% — до $5605. Это могло произойти из-за роста интереса к другой криптовалюте.

      Как сообщает Газета.Ru, падение курса биткоина было вызвано оттоком инвесторов и их переходом к другой криптовалюте под названием биткоин кэш. Ее курс с 10 ноября вырос на 40%.

      Как отмечают эксперты, интерес к биткоин кэш вызван большим размером блока данной криптовалюты, что увеличивает скорость транзакциий, а также удешевляет их. Между тем данные биржи Bitfinex свидетельствуют, что после падения биткоин вновь пошел вверх. По данным на 12:21, его курс составлял $6238,0.

      Напомним, что в ходе торгов 6 ноября курс биткоина побил новый исторический рекорд и превысил $7500.

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