Курс биткоина рухнул и снова пошел вверх

Курс биткоина за последние несколько дней упал на 29% — до $5605. Это могло произойти
из-за роста интереса к другой криптовалюте.
Как сообщает Газета.Ru, падение курса биткоина было вызвано оттоком инвесторов и их переходом к другой криптовалюте под названием биткоин кэш. Ее курс с 10 ноября вырос на 40%.
Как отмечают эксперты, интерес к биткоин кэш вызван большим размером блока данной криптовалюты, что увеличивает скорость транзакциий, а также удешевляет их. Между тем данные биржи Bitfinex свидетельствуют, что после падения биткоин вновь пошел вверх. По данным на 12:21, его курс составлял $6238,0.
Напомним, что в ходе торгов 6 ноября курс биткоина побил новый исторический рекорд и превысил $7500.
Как отмечают эксперты, интерес к биткоин кэш вызван большим размером блока данной криптовалюты, что увеличивает скорость транзакциий, а также удешевляет их. Между тем данные биржи Bitfinex свидетельствуют, что после падения биткоин вновь пошел вверх. По данным на 12:21, его курс составлял $6238,0.
Напомним, что в ходе торгов 6 ноября курс биткоина побил новый исторический рекорд и превысил $7500.
Комментарии