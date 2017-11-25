«Пирог Асада»: как будут распутывать сирийский узел после встречи в Сочи

Террористы в Сирии практически разгромлены. Российская военная операция в этой стране близка к завершению. Но каким будет послевоенный мир и как отреагируют на новую картину мира вашингтонские «ястребы», из когтей которых удалось вырвать ближневосточную добычу?
Западные СМИ, привыкшие искать российские промахи и ошибки, а в любой мировой проблеме видеть происки Кремля, на этой неделе признали, что сочинское трио определит будущее Сирии, и США здесь возразить нечего. Речь идет о прошедшей в среду встрече руководителей России, Ирана и Турции, которую некоторые особо ретивые репортеры уже называют «саммитом победителей».
Между тем на границе с Сирией начались учения с участием израильских танков. Председатель главной израильской партии Зеэв Элькин уверен: Иран интересует мир в Сирии лишь отличной возможностью для скорейшего создания военного порта, аэродрома и других баз для переброски туда высокоточного оружия и дивизий с целью прямого уничтожения Израиля.
Зеэв Элькин, председатель правящей партии «Ликуд», член военно-политического кабинета: «Если Иран продолжит вести активность, связанную с попытками превратить Сирию в свой военный плацдарм, мы не дадим этому произойти любыми средствами, которые есть в нашем распоряжении».
Но если Иран, по мнению Израиля, спит и видит себя ближневосточным гегемоном, то что там все-таки задумала Турция? Ведь именно на резкие высказывания Эрдогана, а не иранского лидера, больше всего внимания обратили и журналисты и политики.
Цви Маген, израильский дипломат: «Все четверо игроков регионального толка. Каждый по-своему хочет видеть будущее Сирии. Турцию не всегда устраивает, чего хочет Иран. Иран, конечно, хочет всю Сирию себе. Саудовцы вообще не хотят видеть Ирана там».
По рассуждениям израильского дипломата Цви Магена, весь этот сирийский узел сейчас в руках именно России.
Цви Маген: «Каждый в той или иной мере доверяет России, в том плане что Россия доказал на деле, что она в состоянии».
Но возможно ли вообще сохранить целостность Сирии и мира на Ближнем Востоке, когда у каждого свои аппетиты на сирийский пирог Асада?
Подробности — в видеоматериале.
Между тем на границе с Сирией начались учения с участием израильских танков. Председатель главной израильской партии Зеэв Элькин уверен: Иран интересует мир в Сирии лишь отличной возможностью для скорейшего создания военного порта, аэродрома и других баз для переброски туда высокоточного оружия и дивизий с целью прямого уничтожения Израиля.
Зеэв Элькин, председатель правящей партии «Ликуд», член военно-политического кабинета: «Если Иран продолжит вести активность, связанную с попытками превратить Сирию в свой военный плацдарм, мы не дадим этому произойти любыми средствами, которые есть в нашем распоряжении».
Но если Иран, по мнению Израиля, спит и видит себя ближневосточным гегемоном, то что там все-таки задумала Турция? Ведь именно на резкие высказывания Эрдогана, а не иранского лидера, больше всего внимания обратили и журналисты и политики.
Цви Маген, израильский дипломат: «Все четверо игроков регионального толка. Каждый по-своему хочет видеть будущее Сирии. Турцию не всегда устраивает, чего хочет Иран. Иран, конечно, хочет всю Сирию себе. Саудовцы вообще не хотят видеть Ирана там».
По рассуждениям израильского дипломата Цви Магена, весь этот сирийский узел сейчас в руках именно России.
Цви Маген: «Каждый в той или иной мере доверяет России, в том плане что Россия доказал на деле, что она в состоянии».
Но возможно ли вообще сохранить целостность Сирии и мира на Ближнем Востоке, когда у каждого свои аппетиты на сирийский пирог Асада?
Подробности — в видеоматериале.
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