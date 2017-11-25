США готовили провокацию с истребителями для развязывания войны с СССР

Репортеры популярного американского издания абсолютно случайно раскрыли тайну, которая долгие годы хранилась под грифом «совершенно секретно». Копаясь в недавно рассекреченных материалах об убийстве Кеннеди, они наткнулись на самую настоящую сенсацию.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Симахин, в далеком 1962 году крылатых ракет большой дальности ни у США, ни у СССР не было. Зато у противника имелось одно неоспоримое преимущество.
Евгений Спицын, историк: «У них базы были везде, а у нас баз не было нигде. Они не верили в то, что СССР может нанести удар. Они считали, что ядерный удар американцев будет настолько сокрушительным, что СССР будет уничтожен в одночасье».
Тогда этот диспаритет и послужил прологом к Карибскому кризису. Но то, что случилось за несколько месяцев до него, могло стать началом третьей мировой.
Андрей Кокошин, политолог, декан факультета мировой политики МГУ: «Конечно, они могли бы в какой-то момент служить спусковым крючком, который привел бы и к обмену ядерными ударами».
В доказательство — рассекреченный документ от 22 марта 1962 года из той самой последней партии, посвященной убийству 35-го президента США. В нем говорится о тайной встрече в Овальном кабинете, где лучшие люди Америки обсуждали закупку русских истребителей. Но зачем США потребовались советские военные самолеты?
Цитата из документа: «Истребители могут использоваться для имитации внезапного нападения на вражеские объекты, в ходе которого советские самолеты будут атаковать США, что станет предлогом для американской интервенции».
Вся операция стоила бы как минимум 200 миллионов долларов. По тем временам это огромные деньги. Подробнее — в материале программы «Центральное телевидение».
Евгений Спицын, историк: «У них базы были везде, а у нас баз не было нигде. Они не верили в то, что СССР может нанести удар. Они считали, что ядерный удар американцев будет настолько сокрушительным, что СССР будет уничтожен в одночасье».
Тогда этот диспаритет и послужил прологом к Карибскому кризису. Но то, что случилось за несколько месяцев до него, могло стать началом третьей мировой.
Андрей Кокошин, политолог, декан факультета мировой политики МГУ: «Конечно, они могли бы в какой-то момент служить спусковым крючком, который привел бы и к обмену ядерными ударами».
В доказательство — рассекреченный документ от 22 марта 1962 года из той самой последней партии, посвященной убийству 35-го президента США. В нем говорится о тайной встрече в Овальном кабинете, где лучшие люди Америки обсуждали закупку русских истребителей. Но зачем США потребовались советские военные самолеты?
Цитата из документа: «Истребители могут использоваться для имитации внезапного нападения на вражеские объекты, в ходе которого советские самолеты будут атаковать США, что станет предлогом для американской интервенции».
Вся операция стоила бы как минимум 200 миллионов долларов. По тем временам это огромные деньги. Подробнее — в материале программы «Центральное телевидение».
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