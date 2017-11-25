Лишние профессии: какую работу отберут у людей роботы

Фотоаппарат для моментальной фотографии, пейджер или электронное домашнее животное Тамагочи —
когда-то все эти вещи казались нам самым настоящим чудом техники. А сегодня вряд ли кому придет в голову идея вставить аудиокассету в магнитофон, чтобы послушать музыку.
Вместе с гаджетами, которые украшают нашу жизнь, на свалке истории могут оказаться и профессии, без которых мы ее не представляем.
Дубай. Торговый центр в сердце города патрулирует единственный полицейский в мире, который собрал столько улыбок, оваций, и селфи. Гуманоид в фуражке ростом 1,67 метра. С сенсорным экраном в груди, который обещает распознавать лица даже в бурке.
Российский аналог дубайского коллеги будет разнимать болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
Павел Лешко, специалист кафедры робототехники Московского технологического института МТИ: «Стоимость данного робота версии 2 — от 440 до 915 тысяч, стоимость робота версии 3 — от 915 тысяч до 1,8 миллиона. Стоимость робота зависит от комплектации».
Ультразвуковые датчики и процессоры — на такие высокотехнологичные плечи можно взвалить любую ношу.
Павел Лешко: «Он может быть консьержем, экскурсоводом, как в МТИ, может быть преподавателем».
Что же происходит? В магазинах кассы самообслуживания вместо продавцов. В аптеке робот вместо фармацевта, в кафе гуманоид принесет кофе вместо официанта. А пицца в Самаре прилетает на коптере. Управлять таким курьером можно с помощью смартфона.
И даже страшно от мысли, что будет, если роботы заменят человека. Ведь уже сегодня София из Саудовской Аравии — полноценный гражданин.
София, первый эмоциональный робот: «Привет, мир. Я хочу понять, что такое счастье. Я должна быть счастлива, но я жила недостаточно, чтобы понять».
Подробности — в сюжете программы «Центральное телевидение».
Дубай. Торговый центр в сердце города патрулирует единственный полицейский в мире, который собрал столько улыбок, оваций, и селфи. Гуманоид в фуражке ростом 1,67 метра. С сенсорным экраном в груди, который обещает распознавать лица даже в бурке.
Российский аналог дубайского коллеги будет разнимать болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
Павел Лешко, специалист кафедры робототехники Московского технологического института МТИ: «Стоимость данного робота версии 2 — от 440 до 915 тысяч, стоимость робота версии 3 — от 915 тысяч до 1,8 миллиона. Стоимость робота зависит от комплектации».
Ультразвуковые датчики и процессоры — на такие высокотехнологичные плечи можно взвалить любую ношу.
Павел Лешко: «Он может быть консьержем, экскурсоводом, как в МТИ, может быть преподавателем».
Что же происходит? В магазинах кассы самообслуживания вместо продавцов. В аптеке робот вместо фармацевта, в кафе гуманоид принесет кофе вместо официанта. А пицца в Самаре прилетает на коптере. Управлять таким курьером можно с помощью смартфона.
И даже страшно от мысли, что будет, если роботы заменят человека. Ведь уже сегодня София из Саудовской Аравии — полноценный гражданин.
София, первый эмоциональный робот: «Привет, мир. Я хочу понять, что такое счастье. Я должна быть счастлива, но я жила недостаточно, чтобы понять».
Подробности — в сюжете программы «Центральное телевидение».
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