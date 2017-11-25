Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
    •  

    Пугачёва предстала перед журналистами без грима

    6 комментариев
    Пугачёва предстала перед журналистами без грима

    Пугачёва предстала перед журналистами без грима

    Пугачёва предстала перед журналистами без грима

    Алла Пугачёва в интервью репортерам программы «Ты не поверишь!» показалась без косметики и рассказала, почему решила обвенчаться с Максимом Галкиным после шести лет официального брака.

    Журналисты НТВ нашли деревенский храм, где тайно обвенчались Алла Пугачёва и Максим Галкин. Именно там Примадонна причащается, исповедуется и ставит свечки за здравие мужа и детей. А неделю назад все украдкой подсматривали за венчанием Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

    Но у некоторых верующих тайный обряд Пугачёвой вызвал вопросы. Как ее могли обвенчать, если она однажды уже стояла у алтаря с Филиппом Киркоровым?

    смотретьВенчание Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, а также — родные братья Любови Успенской. «Ты не поверишь!» — в воскресенье в 20:10
    Венчание Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, а также — родные братья Любови Успенской. «Ты не поверишь!» — в воскресенье в 20:10
    Примадонна в скромном платке и без капли косметики объяснила, как ее тайный обряд венчания стал достоянием общественности. Только журналистам НТВ Пугачёва рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти, чтобы получить разрешение на повторное венчание, и почему она тянула с тайным обрядом шесть лет и сделала это так внезапно.

    Подробности — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ и НТВ.Ru в воскресенье, 26 ноября, в 20:10.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru