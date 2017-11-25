Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
    •  
    Кудрин предсказал появление «почти бессмертных людей» в России будущего. Кудрин, здравоохранение, медицина, наука и открытия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКудрин предсказал появление «почти бессмертных людей» в России будущего

    Кудрин предсказал появление «почти бессмертных людей» в России будущего

    комментировать
    Кудрин предсказал появление «почти бессмертных людей» в России будущего

    Кудрин предсказал появление «почти бессмертных людей» в России будущего

    Кудрин предсказал появление «почти бессмертных людей» в России будущего

      В Москве сегодня говорили о том, какой будет Россия будущего. Это стало главной темой Общероссийского гражданского форума. Ежегодно его проводит Комитет гражданских инициатив, созданный бывшим министром финансов Алексеем Кудриным.

      Активисты и эксперты обсуждали вызовы, с которыми наша страна должна столкнуться в ближайшие годы. Одним из таких вызовов Кудрин назвал стремительные технологические изменения, которые сейчас происходят в мире. По мнению экс-министра, чтобы соответствовать им, нужно создавать новые экономические модели и совершенствовать законодательную базу.

      Алексей Кудрин: «В течение ближайших 10 лет станет обычным на наших улицах беспилотный автомобиль. Через 10 лет это станет обычной практикой. Также 10–15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из проблем. У нас появятся — я боюсь даже говорить это — почти бессмертные люди».

      Также участники форума обсудили проблемы образования, здравоохранения, экологии и многие другие темы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru