В российских йогуртах вместо полезных бактерий нашли дрожжи и плесень

Программа «НашПотребНадзор» сдала для экспертизы клубничные йогурты, купленные в обычных российских магазинах.
Эксперты независимой лаборатории определили, какие образцы качественные и безопасные, а в каких вместо полезных молочнокислых бактерий расплодились плесень и дрожжи.
Для начала выяснили, во всех ли образцах есть молочнокислые бактерии, без которых этот молочный продукт и йогуртом назвать-то нельзя. Но, как оказалось, все тестируемые йогурты не просто так носят на этикетке это гордое название. Когда дело дошло до микробиологического анализа, выяснилось, что пятый образец уж точно не может сойти за «полезный продукт к завтраку». Ведь он буквально кишит плесенью и дрожжами. А этом может привести к отравлению.
Амир Ярлушкин, ведущий эксперт НП «Росконтроль»: «В образце №5 выявлено несоответствие нормам безопасности по микробиологическим показателям. Дрожжей было обнаружено в 300 раз, плесени — в 22 раза больше, чем это предусматривают действующие нормы».
Другие результаты экспертизы йогуртов из российских магазинов смотрите в видеоматериале программы «НашПотребНадзор».
Для начала выяснили, во всех ли образцах есть молочнокислые бактерии, без которых этот молочный продукт и йогуртом назвать-то нельзя. Но, как оказалось, все тестируемые йогурты не просто так носят на этикетке это гордое название. Когда дело дошло до микробиологического анализа, выяснилось, что пятый образец уж точно не может сойти за «полезный продукт к завтраку». Ведь он буквально кишит плесенью и дрожжами. А этом может привести к отравлению.
Амир Ярлушкин, ведущий эксперт НП «Росконтроль»: «В образце №5 выявлено несоответствие нормам безопасности по микробиологическим показателям. Дрожжей было обнаружено в 300 раз, плесени — в 22 раза больше, чем это предусматривают действующие нормы».
Другие результаты экспертизы йогуртов из российских магазинов смотрите в видеоматериале программы «НашПотребНадзор».
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