Сало: польза и вред для здоровья

На волне моды на здоровое питание сало на наших столах появляется все реже, ведь оно очень жирное. Но так ли все просто? Заслуженно ли его исключили из списков «живых» продуктов?

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Стоит помнить, что все жирное несет очень много калорий, поэтому для пользы здоровью стоит съедать не больше 20–30 граммов сала в день. И лучше в сочетании с овощами. Особенно не рекомендуется налегать на сало тем, у кого проблемы с пищеварительной системой.



Отдельный разговор — сало с алкоголем. Многие считают, что это прекрасное сочетание для застолья, так как сало уменьшает всасываемость спирта, медленнее пьянеешь, и организм меньше страдает. Но это не так. Нагрузка на самом деле получается двойная, и можно даже попасть в больницу.



Гастроэнтеролог: «Почему мы не рекомендуем в таком сочетании? Потому что всегда идет недостаток ферментов со стороны поджелудочной железы. И у таких больных часто развивается острый панкреатит. Та ситуация, когда больной на скорой помощи попадает в хирургическое отделение».



Одно из лучших применений для сала — жарить на нем. Это даже полезнее, чем, например, на подсолнечном или кукурузном масле. Животный жир лучше выдерживает высокие температуры, и при готовке образуется меньше канцерогенов. И, конечно, важно правильно выбирать сало. Оно должно быть мягким, легко резаться, не иметь вкраплений крови.



Насчет мясных прожилок специалисты предупреждают: в этих волокнах могут скрываться опасные паразиты — трихинеллы.



Врач-гигиенист: «Трихинеллез — это очень серьезное заболевание. Летальность составляет около 35%».



И не стоит думать, что, если вы храните сало в морозилке, это решает проблему. На самом деле трихинелл убивает только специальная глубокая заморозка. Так что с прожилками надо брать только у тех производителей, которым вы полностью доверяете. В контрольных органах говорят, что, как правило, на крупных рынках и в торговых сетях за безопасностью следят хорошо. В целом же сало — продукт здоровый, пара ломтиков в день принесут только пользу. Главное — вовремя остановиться.