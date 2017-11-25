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    По обвинению в убийстве российского посла арестован турецкий продюсер. аресты, дипломатия, задержание, расследование, Турция, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПо обвинению в убийстве российского посла арестован турецкий продюсер

    По обвинению в убийстве российского посла арестован турецкий продюсер

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    По обвинению в убийстве российского посла арестован турецкий продюсер

    По обвинению в убийстве российского посла арестован турецкий продюсер

    По обвинению в убийстве российского посла арестован турецкий продюсер

      В расследовании убийства российского посла Андрея Карлова, возможно, появился основной подозреваемый. По обвинению в организации умышленного убийства арестован бывший продюсер государственного турецкого телеканала TRT Хайреддин Айдынбаш.

      Как стало известно журналистам газеты Hurriyet, Айдынбаша на этой неделе уже вызывали на допрос в полицию из-за его связей с запрещенной в Турции организацией FETO. Следователи установили, что подозреваемый общался с участником группировки. Других подробностей издание не приводит.

      Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря прошлого года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Выстрелы произвел сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который, по данным полиции, состоял в FETO. Убийцу ликвидировали сотрудники безопасности.

      И накануне, как раз в день ареста подозреваемого, на территории нашего посольства в Анкаре открыли памятный бюст Андрею Карлову. В торжественной церемонии принимали участие вдова Карлова, сотрудники дипмиссии и представители турецких властей.

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