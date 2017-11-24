Опубликовано видео с заявлением руководства ЛНР об отставке Плотницкого

Главы министерства государственной безопасности, совета министров и спикер парламента ЛНР опубликовали видео с заявлением об уходе в отставку главы республики Плотницкого.
Видеозаписи, на которых Леонид Пасечник, Сергей Козлов и Владимир Дегтяренко зачитывают заявление об отставке главы ЛНР Игоря Плотницкого и назначении временно исполняющего обязанности, опубликовал «ЛуганскИнформЦентр».
Глава МГБ Леонид Пасечник зачитывает заявление об отставке Плотницкого и его назначении уполномоченным от Луганска по исполнению Минских договоренностей. От своего имени Пасечник, который должен стать врио главы республики, заявил, что республика останется верной Минским соглашениям.
Леонид Пасечник, министр госбезопасности ЛНР: «Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства… Со своей стороны хочу заверить жителей Луганской народной республики, что сделаю все зависящее от меня на благо жителей Луганщины».
Председатель совета министров самопровозглашенной республики Сергей Козлов заявил, что совет продолжает работу в штатном режиме.
Глава народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что парламент получил заявление об отставке Плотницкого, и выразил уверенность, что депутаты поддержат кандидатуру Пасечника на должность врио главы республики, и все необходимые поправки в закон будут внесены в ближайшее время.
Об уходе Плотницкого с поста главы ЛНР стало известно в пятницу вечером. Причиной ухода названо состояние здоровья.
Глава МГБ Леонид Пасечник зачитывает заявление об отставке Плотницкого и его назначении уполномоченным от Луганска по исполнению Минских договоренностей. От своего имени Пасечник, который должен стать врио главы республики, заявил, что республика останется верной Минским соглашениям.
Леонид Пасечник, министр госбезопасности ЛНР: «Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства… Со своей стороны хочу заверить жителей Луганской народной республики, что сделаю все зависящее от меня на благо жителей Луганщины».
Председатель совета министров самопровозглашенной республики Сергей Козлов заявил, что совет продолжает работу в штатном режиме.
Глава народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что парламент получил заявление об отставке Плотницкого, и выразил уверенность, что депутаты поддержат кандидатуру Пасечника на должность врио главы республики, и все необходимые поправки в закон будут внесены в ближайшее время.
Об уходе Плотницкого с поста главы ЛНР стало известно в пятницу вечером. Причиной ухода названо состояние здоровья.
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