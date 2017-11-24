Глава ЛНР Плотницкий подал в отставку

Глава ЛНР Игорь Плотницкий уходит в отставку по состоянию здоровья.
О том, что глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку, сообщил «ЛуганскИнформЦентр». Причиной ухода названо состояние здоровья Плотницкого.
Исполняющим обязанности главы ЛНР должен стать министр государственной безопасности республики Леонид Пасечник. Он уже заявил, что Луганск останется приверженным Минским соглашениям и будет исполнять все взятые на себя обязательства.
По словам Пасечника, для рассмотрения его кандидатуры на пост главы ЛНР в законодательство республики внесут изменения. Пасечник добавил, что совет министров, народный совет и другие органы власти самопровозглашенной республики работают в штатном режиме.
Исполняющим обязанности главы ЛНР должен стать министр государственной безопасности республики Леонид Пасечник. Он уже заявил, что Луганск останется приверженным Минским соглашениям и будет исполнять все взятые на себя обязательства.
По словам Пасечника, для рассмотрения его кандидатуры на пост главы ЛНР в законодательство республики внесут изменения. Пасечник добавил, что совет министров, народный совет и другие органы власти самопровозглашенной республики работают в штатном режиме.
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