Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Глава ЛНР Плотницкий подал в отставку

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Александра Хрусталь
    Глава ЛНР Плотницкий подал в отставку

    Глава ЛНР Плотницкий подал в отставку

    Глава ЛНР Плотницкий подал в отставку
  • Фото: РИА Новости, Александра Хрусталь

    • Глава ЛНР Игорь Плотницкий уходит в отставку по состоянию здоровья.

    О том, что глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку, сообщил «ЛуганскИнформЦентр». Причиной ухода названо состояние здоровья Плотницкого.

    Исполняющим обязанности главы ЛНР должен стать министр государственной безопасности республики Леонид Пасечник. Он уже заявил, что Луганск останется приверженным Минским соглашениям и будет исполнять все взятые на себя обязательства.

    По словам Пасечника, для рассмотрения его кандидатуры на пост главы ЛНР в законодательство республики внесут изменения. Пасечник добавил, что совет министров, народный совет и другие органы власти самопровозглашенной республики работают в штатном режиме.

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