Соучастница из питерской ячейки «Хизб ут-Тахрир» арестована до января

Калининский районный суд Петербурга вынес меру пресечения Алле Беспаловой, подозреваемой в террористической деятельности.
Предполагаемую участницу женской ячейки террористов из «Хизб ут-Тахрир» отправили под стражу на два месяца. Меру пресечения Алле Беспаловой, взявшей имя Джанет после принятия ислама, избрал Калининский районный суд.
Напомним: о ее задержании сегодня сообщили в управлении ФСБ. Правда, по первоначальной информации, она являлась главой ячейки. Однако согласно материалам, оглашенным в суде, пока женщина подозревается только в соучастии.
Напомним: о ее задержании сегодня сообщили в управлении ФСБ. Правда, по первоначальной информации, она являлась главой ячейки. Однако согласно материалам, оглашенным в суде, пока женщина подозревается только в соучастии.
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