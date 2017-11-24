ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование
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    В Петербурге обезврежена женская ячейка «Хизб ут-Тахрир»

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    В Петербурге обезврежена женская ячейка «Хизб ут-Тахрир»

    В Петербурге обезврежена женская ячейка «Хизб <nobr>ут-Тахрир»</nobr>

    Оперативники ФСБ задержали подозреваемую в террористической деятельности.

    В Петербурге обезглавили женскую ячейку террористов из «Хизб ут-Тахрир». О задержании лидера запрещенной в России организации сообщили в управлении ФСБ.

    Судя по видеозаписи, оперативники действовали по-петербургски интеллигентно. Позвонили в дверь, пожелали хозяйке квартиры доброго утра и представили постановление на обыск. Как стало известно, спецоперация прошла на Учительской улице в Калининском районе.

    Мимика подозреваемой выдала некоторое удивление, тем не менее она подписала бумаги и сама показала вещи, имеющие отношение к террористической деятельности. Среди них оказалась в том числе религиозная литература.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 205.5 ч. 1 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Вопрос об избрании ей меры пресечения решится сегодня в 16:00 в Калининском районном суде.

    Известно, что задержанная Алла Беспалова является гражданкой России. После принятия ислама она взяла себе имя Джанет. К слову, ее муж уже осужден за участие в террористической организации.

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