В Петербурге обезврежена женская ячейка «Хизб ут-Тахрир»

Оперативники ФСБ задержали подозреваемую в террористической деятельности.

В Петербурге обезглавили женскую ячейку террористов из «Хизб ут-Тахрир». О задержании лидера запрещенной в России организации сообщили в управлении ФСБ.



Судя по видеозаписи, оперативники действовали по-петербургски интеллигентно. Позвонили в дверь, пожелали хозяйке квартиры доброго утра и представили постановление на обыск. Как стало известно, спецоперация прошла на Учительской улице в Калининском районе.



Мимика подозреваемой выдала некоторое удивление, тем не менее она подписала бумаги и сама показала вещи, имеющие отношение к террористической деятельности. Среди них оказалась в том числе религиозная литература.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 205.5 ч. 1 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Вопрос об избрании ей меры пресечения решится сегодня в 16:00 в Калининском районном суде.



Известно, что задержанная Алла Беспалова является гражданкой России. После принятия ислама она взяла себе имя Джанет. К слову, ее муж уже осужден за участие в террористической организации.