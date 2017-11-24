Российские ученые-атомщики установят источник выброса рутения-106

Российские
ученые-атомщики создадут независимую комиссию для установления причины повышения уровня рутения-106, ранее обнаруженного европейскими и российскими системами мониторинга. В госкорпорации «Росатом» уже заявили, что окажут этой комиссии полное содействие. Несмотря на то, что зарегистрированный уровень радиоактивного вещества был в тысячи раз ниже разрешенных объемов, на Западе из этой новости попытались раздуть экологический скандал. Марат Сетдиков узнал, кому это выгодно.
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Рутений-106 в природе не существует сам по себе, а образуется в результате деления ядер урана и плутония в реакторах. Его используют в медицине, в навигационных приборах и в космической индустрии. Ранее в Росатоме заявили, что никаких инцидентов на АЭС и промышленных предприятиях не зафиксировано. Тем не менее бесхозный рутений, который прошелся над Европой надолго запомнится атомщикам и метеорологам. Причем прилетело откуда не ждали. В Европе обнаружили рутений, и, недолго думая, французы каким-то образом сразу определили, что он из России. При этом большинство серьезных ученых в мире говорят, что взять такой след практически невозможно. Необходимы десятки, а то и сотни экспериментов, причем проводить их нужно в тех же метеоусловиях, распыляя на разных высотах вещества, схожие с рутением по консистенции. Первые данные о загрязнении были зафиксированы практически одновременно на огромной территории, начиная от Центральной части Европы до Южного Урала, по маршруту Румыния — Венгрия — Северный Кавказ — Волгоград — Татарстан — Башкирия — Урал.
Если взглянуть на эту карту, где отмечены случаи загрязнения атмосферы изотопами рутения, становится понятно, что самый высокий уровень в Бухаресте, в Румынии, а у нас в Челябинске самый низкий. Но эти данные в Европе мало кого волнуют. Соцсети, газеты, телевидение соревнуются в написании страшилок. Заголовок от британской The Sun: «Была ли в России тайная ядерная катастрофа? Гигантское токсичное облако и уровень радиоактивности в 1000 больше, чем обычно, стали причиной паники». Или Independеnt: «Причиной необычной активности может быть секретный запуск русской ядерной ракеты или тайный медицинский бизнес, но никто ни в чем не уверен». А вот Twitter: «Русские все еще молчат о ядерной катастрофе, которая произошла в этом месяце за Уралом».
Почему же французы указали на нас, упоминая Южный Урал? Наверное, имели в виду предприятие «Маяк», которое занимается утилизацией радиоактивных отходов и производством оружейного плутония.
Юрий Мокров, советник генерального директора ФГУП «ПО „Маяк“» по науке и экологии: «Сразу после того как были получены первые данные о повышенном содержании рутения, на нашем предприятии были проведены внеплановые замеры всех систем мониторинга загрязнения атмосферы. Все показания показали, что радиационная обстановка в норме. Никаких инцидентов, связанных с повышенным содержанием рутения, нет».
Может быть, напуганным европейцам стоит искать источник в другой стране? Но, оказывается, в Старом Свете, предприятия, имеющие мало-мальское отношение к работе с радиоактивными веществами, строго засекречены. У нас же всё известно, и жертвами этой прозрачности стали российские метеорологи, которые заявили, что да, содержание изотопов рутения в двух пунктах сбора превысило фон предыдущего месяца в сотни раз. Когда речь идет о радиоактивных веществах — все это выглядит страшно для дилетантов. А специалист, глядя на цифры понимает, что и в России, и в Европе концентрация рутения-106 была в тысячи раз ниже хоть сколько-нибудь опасного уровня. И чтобы в будущем не пугать людей, решили впредь в отчетные таблицы вносить сравнения с этими самыми предельными концентрациями.
Что же касается версий утечки, то их много, но ученые опровергают каждую. Утечка из ядерного реактора? Нет: в таком случае в атмосфере был бы обнаружен не только рутений, но и множество других радиоактивных изотопов. На утечку рутения, предназначенного для медицинских целей (его используют в лучевой терапии), не похоже: облако слишком большое. А есть еще и космическая теория!
Вряд ли дело бесхозного рутения будет раскрыто. Радиация здесь лишь фон для шумихи. Ведь в феврале над Европой гуляло облако изотопа йода, куда более опасного, чем рутений, но разве кто-нибудь слышали об этом?
Если взглянуть на эту карту, где отмечены случаи загрязнения атмосферы изотопами рутения, становится понятно, что самый высокий уровень в Бухаресте, в Румынии, а у нас в Челябинске самый низкий. Но эти данные в Европе мало кого волнуют. Соцсети, газеты, телевидение соревнуются в написании страшилок. Заголовок от британской The Sun: «Была ли в России тайная ядерная катастрофа? Гигантское токсичное облако и уровень радиоактивности в 1000 больше, чем обычно, стали причиной паники». Или Independеnt: «Причиной необычной активности может быть секретный запуск русской ядерной ракеты или тайный медицинский бизнес, но никто ни в чем не уверен». А вот Twitter: «Русские все еще молчат о ядерной катастрофе, которая произошла в этом месяце за Уралом».
Почему же французы указали на нас, упоминая Южный Урал? Наверное, имели в виду предприятие «Маяк», которое занимается утилизацией радиоактивных отходов и производством оружейного плутония.
Юрий Мокров, советник генерального директора ФГУП «ПО „Маяк“» по науке и экологии: «Сразу после того как были получены первые данные о повышенном содержании рутения, на нашем предприятии были проведены внеплановые замеры всех систем мониторинга загрязнения атмосферы. Все показания показали, что радиационная обстановка в норме. Никаких инцидентов, связанных с повышенным содержанием рутения, нет».
Может быть, напуганным европейцам стоит искать источник в другой стране? Но, оказывается, в Старом Свете, предприятия, имеющие мало-мальское отношение к работе с радиоактивными веществами, строго засекречены. У нас же всё известно, и жертвами этой прозрачности стали российские метеорологи, которые заявили, что да, содержание изотопов рутения в двух пунктах сбора превысило фон предыдущего месяца в сотни раз. Когда речь идет о радиоактивных веществах — все это выглядит страшно для дилетантов. А специалист, глядя на цифры понимает, что и в России, и в Европе концентрация рутения-106 была в тысячи раз ниже хоть сколько-нибудь опасного уровня. И чтобы в будущем не пугать людей, решили впредь в отчетные таблицы вносить сравнения с этими самыми предельными концентрациями.
Что же касается версий утечки, то их много, но ученые опровергают каждую. Утечка из ядерного реактора? Нет: в таком случае в атмосфере был бы обнаружен не только рутений, но и множество других радиоактивных изотопов. На утечку рутения, предназначенного для медицинских целей (его используют в лучевой терапии), не похоже: облако слишком большое. А есть еще и космическая теория!
Вряд ли дело бесхозного рутения будет раскрыто. Радиация здесь лишь фон для шумихи. Ведь в феврале над Европой гуляло облако изотопа йода, куда более опасного, чем рутений, но разве кто-нибудь слышали об этом?
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