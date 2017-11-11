СМИ обнаружили над Европой российское «радиоактивное облако»

В агентстве по ядерной безопасности Франции уверены, что на
каком-то российском объекте по производству радиоактивных материалов «несомненно произошла авария», и всю Европу накрыло радиацией. В России эти сообщения называют «спекулятивными».
Специалисты французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности зафиксировали над Европой радиоактивное облако, в которое входят изотопы рутения-106.
Там уверены, что причиной повышенной радиации в Европе стала некая авария на предприятии в России в зоне между Волгой и Уральскими горами, или же в Казахстане. Эксперты полагают, что ЧП могло произойти в период с 27 сентября по 13 октября, сообщает Associated Press.
О повышенном уровне рутения говорили также в Германии, Италии, Австрии и Швейцарии. Во Франции заявили, что если бы такая авария произошла в их стране, то «власти бы установили вокруг места происшествия ограждение по периметру, чтобы следить за здоровьем людей, безопасностью и качеством продуктов питания». Следом ученые заверили, что изотопы рутения-106 «не представляют никаких рисков для окружающей среды и здоровья человека».
В «Росатоме» заявили НСН, что не фиксировали ни одного инцидента на территории России, и это могут подтвердить открытые службы мониторинга — например, институт Росгидромета «Тайфун», который производит радиационные измерения по всей стране. Сообщения об утечке радиации в РФ назвали «спекулятивными».
Валерий Меньшиков, член общественного совета «Росатома»: «Вся эта ситуация спекулятивная. Начиная с октября, она тиражируется в определенном контексте для того, чтобы „перевести стрелки на Россию“. Источник этого радиоактивного элемента стоит искать в Европе. Потому что наибольшие его концентрации в Румынии, Италии, на Украине, в Словении, в Польше. Что касается России, то немного фон был повышен лишь в Санкт-Петербурге, который, кстати, близко к Европе».
Причастность к повышенному уровню радиации в Европе отвергли и в Казахстане. «Это не относится к Казахстану стопроцентно», — отметили в Институте ядерной физики министерства энергетики Казахстана, а также в комитете по чрезвычайным ситуациям республики, передает «Коммерсант».
Там уверены, что причиной повышенной радиации в Европе стала некая авария на предприятии в России в зоне между Волгой и Уральскими горами, или же в Казахстане. Эксперты полагают, что ЧП могло произойти в период с 27 сентября по 13 октября, сообщает Associated Press.
О повышенном уровне рутения говорили также в Германии, Италии, Австрии и Швейцарии. Во Франции заявили, что если бы такая авария произошла в их стране, то «власти бы установили вокруг места происшествия ограждение по периметру, чтобы следить за здоровьем людей, безопасностью и качеством продуктов питания». Следом ученые заверили, что изотопы рутения-106 «не представляют никаких рисков для окружающей среды и здоровья человека».
В «Росатоме» заявили НСН, что не фиксировали ни одного инцидента на территории России, и это могут подтвердить открытые службы мониторинга — например, институт Росгидромета «Тайфун», который производит радиационные измерения по всей стране. Сообщения об утечке радиации в РФ назвали «спекулятивными».
Валерий Меньшиков, член общественного совета «Росатома»: «Вся эта ситуация спекулятивная. Начиная с октября, она тиражируется в определенном контексте для того, чтобы „перевести стрелки на Россию“. Источник этого радиоактивного элемента стоит искать в Европе. Потому что наибольшие его концентрации в Румынии, Италии, на Украине, в Словении, в Польше. Что касается России, то немного фон был повышен лишь в Санкт-Петербурге, который, кстати, близко к Европе».
Причастность к повышенному уровню радиации в Европе отвергли и в Казахстане. «Это не относится к Казахстану стопроцентно», — отметили в Институте ядерной физики министерства энергетики Казахстана, а также в комитете по чрезвычайным ситуациям республики, передает «Коммерсант».
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