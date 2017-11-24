В США составили рейтинг самых опасных штатов для шопинга в «черную пятницу»

«Черная пятница», день который ждут не только круглогодичные шопоголики, но и те, кто любит купить подешевле. Торговые центры и
онлайн-магазины устраивают самые крупные распродажи. В США, где впервые появилась традиция blake friday, размах потребительского безумия пугает. Люди занимают очередь с вечера предыдущего дня, а драки в магазинах — дело нередкое.
В последние годы в Америке «черная пятница» начинается в четверг, а то и еще раньше. Например, в этом году, через Интернет магазины начали продавать товары со скидками «черной пятницы» аж в понедельник. А в обычных торговых центрах, которые раньше предлагали баснословные скидки, только начиная с полуночи, теперь распродажи стартуют в четверг вечером, чтобы заманить покупателей пораньше.
Выгадать в эти дни можно практически на всем, но по-настоящему больших скидок — 50–60% — немного, и количество таких товаров ограничено. Поэтому, если вы нацелились на какой-то компьютер или телевизор, то будьте готовы к тому, что придется потолкаться в очереди. И желательно быть в ней первым.
В Нью-Йорке пока все достаточно спокойно, но распродажи в Америке еще идут, а на Западе, в Калифорнии, они вообще только недавно стартовали. Между тем в прошлом году на «черную пятницу» в магазинной лихорадке три человека были убиты и семь ранены. Перестрелки между покупателями, массовые драки — все это сопровождает шопинг в этот день.
В Америке даже составили рейтинг наиболее опасных для похода по магазинам штатов: на первом месте Теннесси, потом Арканзас, Алабама, Луизиана и Невада. Нью Йорк в самом конце этого списка, хотя тут тоже и ноги могут отдавить и потолкаться придется изрядно.
Неудивительно, что в целях собственной безопасности больше ста миллионов американцев не пойдут за покупками в «черную пятницу», а купят товар дома, через Интернет. Скидки там такие же, зато никакой толкотни и давки.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Иванова.
Выгадать в эти дни можно практически на всем, но по-настоящему больших скидок — 50–60% — немного, и количество таких товаров ограничено. Поэтому, если вы нацелились на какой-то компьютер или телевизор, то будьте готовы к тому, что придется потолкаться в очереди. И желательно быть в ней первым.
В Нью-Йорке пока все достаточно спокойно, но распродажи в Америке еще идут, а на Западе, в Калифорнии, они вообще только недавно стартовали. Между тем в прошлом году на «черную пятницу» в магазинной лихорадке три человека были убиты и семь ранены. Перестрелки между покупателями, массовые драки — все это сопровождает шопинг в этот день.
В Америке даже составили рейтинг наиболее опасных для похода по магазинам штатов: на первом месте Теннесси, потом Арканзас, Алабама, Луизиана и Невада. Нью Йорк в самом конце этого списка, хотя тут тоже и ноги могут отдавить и потолкаться придется изрядно.
Неудивительно, что в целях собственной безопасности больше ста миллионов американцев не пойдут за покупками в «черную пятницу», а купят товар дома, через Интернет. Скидки там такие же, зато никакой толкотни и давки.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Иванова.
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