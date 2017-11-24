«Черная пятница»: любители распродаж охотятся за большими скидками

Сегодня так называемая черная пятница — день, когда продавцы предлагают скидки на самые разные товары.
Эта традиция пришла из США, а несколько лет назад ее переняли и российские компании. Особой популярностью во время «черной пятницы» пользуются разнообразные гаджеты, смартфоны и бытовая техника.
Однако, ажиотажный спрос порождает у продавцов желание подзаработать побольше. Поэтому скидки часто бывают фальшивыми, проводятся мошеннические операции. Специалисты рекомендуют заранее отслеживать цены на нужный товар.
Однако, ажиотажный спрос порождает у продавцов желание подзаработать побольше. Поэтому скидки часто бывают фальшивыми, проводятся мошеннические операции. Специалисты рекомендуют заранее отслеживать цены на нужный товар.
«Черная пятница» и «киберпонедельник»НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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