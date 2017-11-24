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    «Черная пятница»: любители распродаж охотятся за большими скидками. магазины, промышленность, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Черная пятница»: любители распродаж охотятся за большими скидками

    «Черная пятница»: любители распродаж охотятся за большими скидками

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    • Фото: Reuters © 2017, Paulo Whitaker
    «Черная пятница»: любители распродаж охотятся за большими скидками

    «Черная пятница»: любители распродаж охотятся за большими скидками

    «Черная пятница»: любители распродаж охотятся за большими скидками
    • Фото: Reuters © 2017, Paulo Whitaker

      • Сегодня так называемая черная пятница — день, когда продавцы предлагают скидки на самые разные товары.

      Эта традиция пришла из США, а несколько лет назад ее переняли и российские компании. Особой популярностью во время «черной пятницы» пользуются разнообразные гаджеты, смартфоны и бытовая техника.

      Однако, ажиотажный спрос порождает у продавцов желание подзаработать побольше. Поэтому скидки часто бывают фальшивыми, проводятся мошеннические операции. Специалисты рекомендуют заранее отслеживать цены на нужный товар.

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