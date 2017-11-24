Активистка FEMEN разгромила центральный магазин Roshen в Киеве: видео

Активистка FEMEN Анжелина Диаш устроила «черную пятницу» в центральном магазине Roshen на Крещатике в Киеве.
Девушка с голой грудью ворвалась в магазин и начала разбрасывать конфеты и скидывать с полок коробки с «киевскими тортами». При этом она требовала, чтобы президент Украины Пётр Порошенко наконец определился, «что ему слаще: власть или карамель».
Диаш скандировала: «Black Friday, Sale Roshen!». Такие же надписи украшали ее грудь и спину.
Впрочем, акция протеста длилась недолго. Через несколько минут после ее начала охранники выдворили скандалистку из магазина, передает «Страна.ua».
Это не первая подобная акция FEMEN. 21 ноября активистки разделись перед зданием администрации президента Украины в Киеве. Акция была приурочена к годовщине начала «Евромайдана» в 2013 году. На полуголых телах активисток были надписи в стиле «ожидание и реальность». Одна из них гласила: «Dream 2013 — Free», а вторая: «Real 2017 — Roshen». Таким образом активистки хотели показать, что результатом госпереворота в стране стало обогащение президента Петра Порошенко и его сторонников.
Согласно конституции Украины, Порошенко должен был продать все свои бизнес-активы сразу после выборов, но он этого не сделал. Он по-прежнему входит в десятку богатейших людей страны. Его состояние составляет почти 1 млрд долларов. В его активах не только фабрика Roshen, но и «Международный инвестиционный банк», корпорация Агропродинвест, предприятия по производству крахмала и стекла, судостроение, несколько телекомпаний. Всего у президента-олигарха 104 предприятия.
Диаш скандировала: «Black Friday, Sale Roshen!». Такие же надписи украшали ее грудь и спину.
Впрочем, акция протеста длилась недолго. Через несколько минут после ее начала охранники выдворили скандалистку из магазина, передает «Страна.ua».
Это не первая подобная акция FEMEN. 21 ноября активистки разделись перед зданием администрации президента Украины в Киеве. Акция была приурочена к годовщине начала «Евромайдана» в 2013 году. На полуголых телах активисток были надписи в стиле «ожидание и реальность». Одна из них гласила: «Dream 2013 — Free», а вторая: «Real 2017 — Roshen». Таким образом активистки хотели показать, что результатом госпереворота в стране стало обогащение президента Петра Порошенко и его сторонников.
Согласно конституции Украины, Порошенко должен был продать все свои бизнес-активы сразу после выборов, но он этого не сделал. Он по-прежнему входит в десятку богатейших людей страны. Его состояние составляет почти 1 млрд долларов. В его активах не только фабрика Roshen, но и «Международный инвестиционный банк», корпорация Агропродинвест, предприятия по производству крахмала и стекла, судостроение, несколько телекомпаний. Всего у президента-олигарха 104 предприятия.
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