Активистки FEMEN разделись в знак протеста у администрации Порошенко

Две активистки скандально известного движения FEMEN провели акцию протеста перед зданием администрации президента Украины в Киеве.
Акция была приурочена ко Дню достоинства и свободы, который посвящен годовщине начала акций протеста «Евромайдана» в 2013 году. Как сообщает издание «Страна.ua», две девушки обнажили грудь перед кордоном силовиков, охраняющим проход во двор администрации Порошенко на Банковой улице.
На полуголых телах активисток были надписи в стиле «ожидание и реальность». Одна из них гласила: «Dream 2013 — Free», а вторая: «Real 2017 — Roshen». Их акция продлилась не более минуты — девушек практически сразу задержали.
В FEMEN прокомментировали случившееся у здания администрации Порошенко. Представительницы этого движения считают, что результатом госпереворота в стране стало обогащение президента Петра Порошенко и его сторонников.
FEMEN: «Единственным достижением „революции достоинства“ стало сказочное обогащение шоколадного президента Порошенко и его клики. Воодушевление свободой сменилось апатией народа и олигархической контрреволюцией. FEMEN призывает спасти достижения „революции достоинства“, отправив негодяев на свалку истории».
На минувшей неделе в Виннице была задержана активистка FEMEN, с голой грудью устроившая пожар у магазина кондитерской компании Roshen, основателем которой является Порошенко.
На полуголых телах активисток были надписи в стиле «ожидание и реальность». Одна из них гласила: «Dream 2013 — Free», а вторая: «Real 2017 — Roshen». Их акция продлилась не более минуты — девушек практически сразу задержали.
В FEMEN прокомментировали случившееся у здания администрации Порошенко. Представительницы этого движения считают, что результатом госпереворота в стране стало обогащение президента Петра Порошенко и его сторонников.
FEMEN: «Единственным достижением „революции достоинства“ стало сказочное обогащение шоколадного президента Порошенко и его клики. Воодушевление свободой сменилось апатией народа и олигархической контрреволюцией. FEMEN призывает спасти достижения „революции достоинства“, отправив негодяев на свалку истории».
На минувшей неделе в Виннице была задержана активистка FEMEN, с голой грудью устроившая пожар у магазина кондитерской компании Roshen, основателем которой является Порошенко.
Комментарии