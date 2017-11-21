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    Активистки FEMEN разделись в знак протеста у администрации Порошенко. FEMEN, митинги и протесты, Порошенко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАктивистки FEMEN разделись в знак протеста у администрации Порошенко

    Активистки FEMEN разделись в знак протеста у администрации Порошенко

    6 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko
    Активистки FEMEN разделись в знак протеста у администрации Порошенко

    Активистки FEMEN разделись в знак протеста у администрации Порошенко

    Активистки FEMEN разделись в знак протеста у администрации Порошенко
    • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko

      • Две активистки скандально известного движения FEMEN провели акцию протеста перед зданием администрации президента Украины в Киеве.

      Акция была приурочена ко Дню достоинства и свободы, который посвящен годовщине начала акций протеста «Евромайдана» в 2013 году. Как сообщает издание «Страна.ua», две девушки обнажили грудь перед кордоном силовиков, охраняющим проход во двор администрации Порошенко на Банковой улице.

      На полуголых телах активисток были надписи в стиле «ожидание и реальность». Одна из них гласила: «Dream 2013 — Free», а вторая: «Real 2017 — Roshen». Их акция продлилась не более минуты — девушек практически сразу задержали.

      В FEMEN прокомментировали случившееся у здания администрации Порошенко. Представительницы этого движения считают, что результатом госпереворота в стране стало обогащение президента Петра Порошенко и его сторонников.

      FEMEN: «Единственным достижением „революции достоинства“ стало сказочное обогащение шоколадного президента Порошенко и его клики. Воодушевление свободой сменилось апатией народа и олигархической контрреволюцией. FEMEN призывает спасти достижения „революции достоинства“, отправив негодяев на свалку истории».

      смотретьПолуголая активистка FEMEN устроила пожар у магазина Порошенко
      Полуголая активистка FEMEN устроила пожар у магазина Порошенко
      На минувшей неделе в Виннице была задержана активистка FEMEN, с голой грудью устроившая пожар у магазина кондитерской компании Roshen, основателем которой является Порошенко.

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