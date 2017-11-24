Эксперты: решение США остаться в Сирии после разгрома ИГИЛ приведет к новым конфликтам

«Хамство высшей категории»: так в Госдуме прокомментировали решение США остаться в Сирии. Какие планы вынашивает Вашингтон? И чем это может обернуться для страны, где война, казалось бы, близится к завершению?
Российская авиация в четверг нанесла новый удар по позициям террористов в Сирии. Бомбардировщики ВКС РФ уничтожили опорные пункты боевиков и скопления военной техники в провинции Дейр-эз-Зор. А штурмовые отряды Башара Асада освободили населенный пункт Эль-Края и при поддержке российских ВКС ведут наступление вдоль западного берега реки Евфрат. До окончания антитеррористической операции, говорят военные, осталось совсем немного. И вот когда Сирия оказалась в шаге от мира, из США приходит, прямо скажем, странная новость. The Washington Post, ссылаясь на авторитетные источники, сообщает, что Белый дом не будет выводить войска из арабской республики после разгрома ИГИЛ. Более того Штаты не просто хотят задержаться в Сирии, а, по данным журналистов, собираются расколоть республику надвое и установить на севере страны новую власть. В России этот план уже назвали «хамством высшей категории». Корреспондент НТВ Алексей Петрушко оценил расстановку американских войск в Сирии.
Сейчас войска США находятся в основном на севере Сирии, где у американцев две авиабазы и восемь блокпостов. Но и на юге, на границе с Иорданией, американцы тоже есть. Там Пентагон якобы учит «новую сирийскую армию», которая не подчиняется Асаду, воевать с головорезами. Но при этом отчего-то грозит уничтожать всех, кто приблизится ближе, чем на 50 километров к этой военной базе.
Именно с этого полигона террористы ИГИЛ атаковали не раз, но ни об одной антитеррористической операции американцев в этой районе информации так и не появилось.
Политика США в Сирии, да и вообще на Ближнем Востоке, не поддается никакой логике. То они готовы противостоять Ирану, то сдают иракских курдов Тегерану. То поддерживают территориальную целостность Сирии, то теперь вот собираются там оставить свои войска.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Эта позиция очень странная, потому что мы неоднократно слышали от официальных представителей США на всех уровнях и всех администраций, что „США находятся в Сирии исключительно с одной целью: для борьбы с терроризмом“».
Американцев в Сирию с самого начала вообще никто не приглашал. И «попросить на выход» теперь их может даже не только окрепшее законное правительство во главе с Башаром Асадом, а именно Россия, переживают генералы Пентагона.
Раймонд Томас, начальник Главного управления войск специального назначения Минобороны США: «Вот головоломка: мы действуем в суверенном государстве Сирия. Русские — их оплот. И недалек тот день, когда они скажут: „А почему вы, США, все еще в Сирии?“ Если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, то не сможем этого сделать».
В последнее время Вашингтон вроде бы пытался отмежеваться от террористов. Но когда в их интересах было свержение Асада, Вашингтон не брезговал сотрудничеством с радикалами. И вот сейчас американцы, если верить данным The Washington Post, как будто готовы взяться за старое.
Георгий Бовт, политолог: «До сих пор антиасадовская непримиримая оппозиция не сумела договориться между собой ни о чем. И попытка создать какое-то государство из этих антиасадовцев — это будет повторение ИГИЛ. А зачем же тогда его громили?»
Но даже если предположить, что для Штатов эта попытка запрыгнуть в последний вагон сирийского процесса, который проехал мимо, все-таки состоится, Север Сирии, на который теперь якобы претендуют американцы, вообще-то занят курдами. А Турция такого вмешательства Вашингтона точно не потерпит.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Сейчас войска США находятся в основном на севере Сирии, где у американцев две авиабазы и восемь блокпостов. Но и на юге, на границе с Иорданией, американцы тоже есть. Там Пентагон якобы учит «новую сирийскую армию», которая не подчиняется Асаду, воевать с головорезами. Но при этом отчего-то грозит уничтожать всех, кто приблизится ближе, чем на 50 километров к этой военной базе.
Именно с этого полигона террористы ИГИЛ атаковали не раз, но ни об одной антитеррористической операции американцев в этой районе информации так и не появилось.
Политика США в Сирии, да и вообще на Ближнем Востоке, не поддается никакой логике. То они готовы противостоять Ирану, то сдают иракских курдов Тегерану. То поддерживают территориальную целостность Сирии, то теперь вот собираются там оставить свои войска.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Эта позиция очень странная, потому что мы неоднократно слышали от официальных представителей США на всех уровнях и всех администраций, что „США находятся в Сирии исключительно с одной целью: для борьбы с терроризмом“».
Американцев в Сирию с самого начала вообще никто не приглашал. И «попросить на выход» теперь их может даже не только окрепшее законное правительство во главе с Башаром Асадом, а именно Россия, переживают генералы Пентагона.
Раймонд Томас, начальник Главного управления войск специального назначения Минобороны США: «Вот головоломка: мы действуем в суверенном государстве Сирия. Русские — их оплот. И недалек тот день, когда они скажут: „А почему вы, США, все еще в Сирии?“ Если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, то не сможем этого сделать».
В последнее время Вашингтон вроде бы пытался отмежеваться от террористов. Но когда в их интересах было свержение Асада, Вашингтон не брезговал сотрудничеством с радикалами. И вот сейчас американцы, если верить данным The Washington Post, как будто готовы взяться за старое.
Георгий Бовт, политолог: «До сих пор антиасадовская непримиримая оппозиция не сумела договориться между собой ни о чем. И попытка создать какое-то государство из этих антиасадовцев — это будет повторение ИГИЛ. А зачем же тогда его громили?»
Но даже если предположить, что для Штатов эта попытка запрыгнуть в последний вагон сирийского процесса, который проехал мимо, все-таки состоится, Север Сирии, на который теперь якобы претендуют американцы, вообще-то занят курдами. А Турция такого вмешательства Вашингтона точно не потерпит.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии