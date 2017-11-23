ВКС РФ уничтожили опорные пункты ИГИЛ в районе Эль-Катьи

В результате новых ударов дальней авиации России уничтожены опорные пункты террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе населенного пункта
Эль-Катья.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дальние бомбардировщики Ту-22М3 вылетели с аэродрома на территории России и, преодолев расстояние более двух тысяч километров, нанесли групповой удар по объектам террористов в окрестностях населенного пункта Эль-Катья в провинции Дэйр-эз-Зор.
В результате удара уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники боевиков.
Кроме того, вылетевшие с аэродрома Хмеймим экипажи бомбардировщиков Су-24 точечно поразили прицельным бомбометанием одиночные объекты террористов.
По данным ведомства, «все назначенные цели уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля». Авиационное прикрытие бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.
В результате удара уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники боевиков.
Кроме того, вылетевшие с аэродрома Хмеймим экипажи бомбардировщиков Су-24 точечно поразили прицельным бомбометанием одиночные объекты террористов.
По данным ведомства, «все назначенные цели уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля». Авиационное прикрытие бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.
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