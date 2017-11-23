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    ВКС РФ уничтожили опорные пункты ИГИЛ в районе Эль-Катьи. войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВКС РФ уничтожили опорные пункты ИГИЛ в районе Эль-Катьи

    ВКС РФ уничтожили опорные пункты ИГИЛ в районе Эль-Катьи

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    ВКС РФ уничтожили опорные пункты ИГИЛ в районе <nobr>Эль-Катьи</nobr>

    ВКС РФ уничтожили опорные пункты ИГИЛ в районе Эль-Катьи

    ВКС РФ уничтожили опорные пункты ИГИЛ в районе <nobr>Эль-Катьи</nobr>

      В результате новых ударов дальней авиации России уничтожены опорные пункты террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эль-Катья.

      Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дальние бомбардировщики Ту-22М3 вылетели с аэродрома на территории России и, преодолев расстояние более двух тысяч километров, нанесли групповой удар по объектам террористов в окрестностях населенного пункта Эль-Катья в провинции Дэйр-эз-Зор.

      В результате удара уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники боевиков.

      Кроме того, вылетевшие с аэродрома Хмеймим экипажи бомбардировщиков Су-24 точечно поразили прицельным бомбометанием одиночные объекты террористов.

      По данным ведомства, «все назначенные цели уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля». Авиационное прикрытие бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

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