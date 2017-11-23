Одним из погибших в перестрелке в Дагестане оказался местный депутат

Одним из двоих погибших при стрельбе в Магарамкентском районе Дагестана оказался депутат районного собрания.
Министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов подтвердил гибель двоих человек в перестрелке в Магараментском районе республики. Одним из них оказался депутат районного собрания, сообщил ТАСС глава района Фарид Ахмедов. Имя погибшего не называется. Еще двое получили ранения, они в больнице.
Ранее сообщалось о двоих погибших и шестерых раненых.
Вооруженный конфликт произошел вечером в четверг в приграничной зоне. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Одного из них уже нашли и задержали, полиция ищет еще двоих, сообщили РИА Новости в МВД республики. По некоторым данным, к конфликту причастны дети высокопоставленных лиц. Имена пока не разглашаются.
Ранее сообщалось о двоих погибших и шестерых раненых.
Вооруженный конфликт произошел вечером в четверг в приграничной зоне. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Одного из них уже нашли и задержали, полиция ищет еще двоих, сообщили РИА Новости в МВД республики. По некоторым данным, к конфликту причастны дети высокопоставленных лиц. Имена пока не разглашаются.
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