СМИ: дети высокопоставленных лиц устроили стрельбу в Дагестане, есть убитые и раненые

Два человека погибли и шесть были ранены в перестрелке в Магарамкентском районе Дагестана.
Вооруженный конфликт произошел вечером в четверг в приграничной зоне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Стрелявшие скрылись с места происшествия, полиция их ищет.
По словам собеседника агентства, к конфликту причастны дети высокопоставленных лиц. Имена пока не разглашаются.
По словам собеседника агентства, к конфликту причастны дети высокопоставленных лиц. Имена пока не разглашаются.
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