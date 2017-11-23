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    СМИ: дети высокопоставленных лиц устроили стрельбу в Дагестане, есть убитые и раненые

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    СМИ: дети высокопоставленных лиц устроили стрельбу в Дагестане, есть убитые и раненые

    СМИ: дети высокопоставленных лиц устроили стрельбу в Дагестане, есть убитые и раненые

    Два человека погибли и шесть были ранены в перестрелке в Магарамкентском районе Дагестана.

    Вооруженный конфликт произошел вечером в четверг в приграничной зоне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Стрелявшие скрылись с места происшествия, полиция их ищет.

    По словам собеседника агентства, к конфликту причастны дети высокопоставленных лиц. Имена пока не разглашаются.

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