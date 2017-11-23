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    СМИ: власти Украины намерены депортировать Саакашвили до конца года. Киев, Саакашвили, Украина, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: власти Украины намерены депортировать Саакашвили до конца года

    СМИ: власти Украины намерены депортировать Саакашвили до конца года

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    СМИ: власти Украины намерены депортировать Саакашвили до конца года

    СМИ: власти Украины намерены депортировать Саакашвили до конца года

    СМИ: власти Украины намерены депортировать Саакашвили до конца года
    • Фото: Associated Press © 2017, Efrem Lukatsky

      • Власти Украины намерены в течение ближайшего времени выслать «на территорию третьей страны» бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаила Саакашвили.

      Как пишет украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники в силовых ведомствах, Украина готовится к депортации Михаила Саакашвили. Журналисты утверждают, что депортация может быть произведена еще до конца года.

      Из текста статьи украинского издания: «Подготовка к выдворению Саакашвили с Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны».

      Напомним,
      смотретьСаакашвили назвал дату «народного импичмента» Порошенко
      Саакашвили назвал дату «народного импичмента» Порошенко
      Саакашвили, в сентябре с боем прорвавшийся на Украину, заявлял, что митинги возле Рады будут проводиться каждое воскресенье. На таком митинге в минувшее воскресенье Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины и напомнил о «народном импичменте», который может начаться 3 декабря.

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