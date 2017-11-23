СМИ: власти Украины намерены депортировать Саакашвили до конца года

Власти Украины намерены в течение ближайшего времени выслать «на территорию третьей страны» бывшего губернатора Одесской области,
экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаила Саакашвили.
Как пишет украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники в силовых ведомствах, Украина готовится к депортации Михаила Саакашвили. Журналисты утверждают, что депортация может быть произведена еще до конца года.
Из текста статьи украинского издания: «Подготовка к выдворению Саакашвили с Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны».
Напомним, Саакашвили, в сентябре с боем прорвавшийся на Украину, заявлял, что митинги возле Рады будут проводиться каждое воскресенье. На таком митинге в минувшее воскресенье Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины и напомнил о «народном импичменте», который может начаться 3 декабря.
Из текста статьи украинского издания: «Подготовка к выдворению Саакашвили с Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны».
Напомним, Саакашвили, в сентябре с боем прорвавшийся на Украину, заявлял, что митинги возле Рады будут проводиться каждое воскресенье. На таком митинге в минувшее воскресенье Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины и напомнил о «народном импичменте», который может начаться 3 декабря.
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