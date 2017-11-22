Госдума поддержала ужесточение наказания за живодерство

Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий наказание за жестокое обращение с животными.
Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за издевательства над животными.
Живодеров предлагается наказывать штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными либо исправительными работами, а также лишением свободы сроком до 3 лет. Если же преступники издевались над животными в присутствии детей или демонстрировали истязания в СМИ или Интернете, наказание может составить до 300 тысяч рублей штрафа или до 5 лет тюрьмы, передает «Интерфакс».
Как отметил один из авторов законопроекта депутат Владимир Бурматов, за последние три года к реальной ответственности удалось привлечь всего шестерых живодеров.
Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии: «Наша задача эту статью вывести из спящего режима. Наша задача — создать самое главное — превентивную норму, которая будет сама по себе являться препятствием и барьером на пути к совершению таких преступлений. Наша задача сделать так, чтобы те молодые люди, там, подростки, задумались о том, что есть реальная перспектива лишиться свободы на 5 лет за то, что ты зверски убьешь животное».
Ко второму чтению законопроекта планируется расширить состав преступления. Сообщается также, что одним из поводов для активизации работы над законопроектом стала голодовка зоозащитников у стен Госдумы.
Живодеров предлагается наказывать штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными либо исправительными работами, а также лишением свободы сроком до 3 лет. Если же преступники издевались над животными в присутствии детей или демонстрировали истязания в СМИ или Интернете, наказание может составить до 300 тысяч рублей штрафа или до 5 лет тюрьмы, передает «Интерфакс».
Как отметил один из авторов законопроекта депутат Владимир Бурматов, за последние три года к реальной ответственности удалось привлечь всего шестерых живодеров.
Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии: «Наша задача эту статью вывести из спящего режима. Наша задача — создать самое главное — превентивную норму, которая будет сама по себе являться препятствием и барьером на пути к совершению таких преступлений. Наша задача сделать так, чтобы те молодые люди, там, подростки, задумались о том, что есть реальная перспектива лишиться свободы на 5 лет за то, что ты зверски убьешь животное».
Ко второму чтению законопроекта планируется расширить состав преступления. Сообщается также, что одним из поводов для активизации работы над законопроектом стала голодовка зоозащитников у стен Госдумы.
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