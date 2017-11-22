Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению. В интервью НТВ эксперты прокомментировали решение суда.
Стеван Гайич, доктор политических наук (Институт европейских исследований в Белграде): «Ратко Младич был осужден всей машинерией западных СМИ до момента его ареста… Ратко Младич на самом деле является военнопленным, а не уголовником…
Это, конечно, часть огромной кампании, которая велась против сербского народа в течение 90-х годов и по инерции ведется даже сейчас. То, с чем Россия и русские, в принципе, сейчас сталкиваются, сербы пережили уже и все еще переживают, просто мы к этому привыкли».
Гаагский трибунал Гайич охарактеризовал как «политический суд».
Стеван Гайич: «В Гааге больше 70% заключенных были сербы. Все, которых судили за злодеяния против сербского народа, были освобождены. Сейчас правительство так называемого Косова возглавляет человек, который своими руками убивал людей… был командиром. 1138 лет — это общий счет годов, который сербы получили в Гааге. Пока все остальные вместе взятые получили в три раза меньше…
Нет ни одного доказательства, которое Младича связывает с военными преступлениями. То есть нет ни одного приказа, ни одного конкретного доказательства, чтобы его с этим связать, даже косвенно».
Эксперт также прокомментировал главное обвинение в адрес Младича — геноцид мусульман в Сребренице.
Стеван Гайич: «Группа, в которой был Дражен Эрдемович — человек, который лично признал, что убивал целые сотни людей, и которого (Гаагский трибурал) освободил, — его группа была совсем не подчинена регулярной Армии Республики Сербской. И вообще непонятно, кто ими командовал. Есть разные слухи, что они были частью французской службы, то есть ЦРУ через них (действовало), но, конечно, мы об этом мало что знаем».
Дражен Эрдемович в 1996 был осужден Гаагским трибуналом за убийство от 70 до 120 мусульман в Сребренице, но в начале 2000-х отпущен за сотрудничество с судом (Прим. ред.).
Гайич также обратил внимание на плохое состояние здоровья Младича.
Слеван Гайич: «Он тяжело больной, и я уверен, что он в тюрьме умрет, потому что очень важно, чтобы общая картина о боснийской войне, о „сербской ответственности“ за эту войну, общая картина пропаганды оставалась такая, какая она была уже 20 или даже уже сейчас 30 лет».
Приговор Младичу в интервью НТВ прокомментировал и глава всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич. Он также заявил о политизированности Гаагского трибунала.
Драган Станоевич: «Естественно, что в той войне нужно найти крайних, и Гаагский трибунал когда создавался, это ж понятно, что это политический трибунал, что там никаких правовых оснований нет. Он даже и создан в нарушение правовых норм, не говоря уже о том, что он действует чисто политически. Там сербы получили где-то около двух тысяч лет тюрьмы. На Нюрнбергском трибунале, который судил фашистов, которые убили 50 миллионов человек, фашисты получили тысячу. Это говорит о том, какой это трибунал».
По словам Станоевича, Младич для сербов — «герой в любом варианте».
Драган Станоевич: «Он защищал собственный народ и сопротивлялся как исламским фундаменталистам, также и американским, и натовским войскам, которые, собственно говоря, там бомбили и уничтожали сербов…
Ему говорят, что это он совершил геноцид. Самое интересное, что в некоторых других судебных процессах было сказано, что в тех городах, в которых его обвиняют, вообще не было геноцида!.. Там говорят о 7 тысячах, но там полно умерших, полно живых, полно людей, которые вообще никакого отношения к этим спискам (не имеют), они живут за границей. Очень много лживой информации, которая подается, что это он совершил. Еще правовой аспект: в момент, когда совершались там преступления, его даже там не было. То есть никто не оспаривает, что преступления совершались со всех сторон, но ему вменяют геноцид…
Им нужно оправдание за те преступления, которые совершали те, кого они поддерживали, вместе с ними. Это первое. Второе: сербов нужно наказать за то, что они сумели и посмели сопротивляться западной и натовской структуре. Младич нужен как жертва».
74-летнего генерала Ратко Младича обвиняли в преступлениях на этнической почве, преследовании, истреблении, убийствах и принудительной депортации в отношении мусульман и хорватов, проживавших на территориях, населенных боснийскими сербами. Речь идет о событиях 1992 — 1995 года в Боснии и Герцеговине. Эти преступления не были квалифицированы судом как геноцид. Это стало единственным пунктом, по которому Младич был оправдан. Остальные 10 из 11 пунктов обвинительного заключения по делу о военных преступлениях суд в Гааге подтвердил. Младича, в частности, признали виновным в геноциде мусульман в городе Сребреница.
Ратко Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после 12 лет нахождения в бегах, затем его передали в Гаагу. Запад объявил генерала военным преступником, тогда как в Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины — Прим. ред.) многие считают его национальным героем. Свою вину Младич не признал.
Это, конечно, часть огромной кампании, которая велась против сербского народа в течение 90-х годов и по инерции ведется даже сейчас. То, с чем Россия и русские, в принципе, сейчас сталкиваются, сербы пережили уже и все еще переживают, просто мы к этому привыкли».
Гаагский трибунал Гайич охарактеризовал как «политический суд».
Стеван Гайич: «В Гааге больше 70% заключенных были сербы. Все, которых судили за злодеяния против сербского народа, были освобождены. Сейчас правительство так называемого Косова возглавляет человек, который своими руками убивал людей… был командиром. 1138 лет — это общий счет годов, который сербы получили в Гааге. Пока все остальные вместе взятые получили в три раза меньше…
Нет ни одного доказательства, которое Младича связывает с военными преступлениями. То есть нет ни одного приказа, ни одного конкретного доказательства, чтобы его с этим связать, даже косвенно».
Эксперт также прокомментировал главное обвинение в адрес Младича — геноцид мусульман в Сребренице.
Стеван Гайич: «Группа, в которой был Дражен Эрдемович — человек, который лично признал, что убивал целые сотни людей, и которого (Гаагский трибурал) освободил, — его группа была совсем не подчинена регулярной Армии Республики Сербской. И вообще непонятно, кто ими командовал. Есть разные слухи, что они были частью французской службы, то есть ЦРУ через них (действовало), но, конечно, мы об этом мало что знаем».
Дражен Эрдемович в 1996 был осужден Гаагским трибуналом за убийство от 70 до 120 мусульман в Сребренице, но в начале 2000-х отпущен за сотрудничество с судом (Прим. ред.).
Гайич также обратил внимание на плохое состояние здоровья Младича.
Слеван Гайич: «Он тяжело больной, и я уверен, что он в тюрьме умрет, потому что очень важно, чтобы общая картина о боснийской войне, о „сербской ответственности“ за эту войну, общая картина пропаганды оставалась такая, какая она была уже 20 или даже уже сейчас 30 лет».
Приговор Младичу в интервью НТВ прокомментировал и глава всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич. Он также заявил о политизированности Гаагского трибунала.
Драган Станоевич: «Естественно, что в той войне нужно найти крайних, и Гаагский трибунал когда создавался, это ж понятно, что это политический трибунал, что там никаких правовых оснований нет. Он даже и создан в нарушение правовых норм, не говоря уже о том, что он действует чисто политически. Там сербы получили где-то около двух тысяч лет тюрьмы. На Нюрнбергском трибунале, который судил фашистов, которые убили 50 миллионов человек, фашисты получили тысячу. Это говорит о том, какой это трибунал».
По словам Станоевича, Младич для сербов — «герой в любом варианте».
Драган Станоевич: «Он защищал собственный народ и сопротивлялся как исламским фундаменталистам, также и американским, и натовским войскам, которые, собственно говоря, там бомбили и уничтожали сербов…
Ему говорят, что это он совершил геноцид. Самое интересное, что в некоторых других судебных процессах было сказано, что в тех городах, в которых его обвиняют, вообще не было геноцида!.. Там говорят о 7 тысячах, но там полно умерших, полно живых, полно людей, которые вообще никакого отношения к этим спискам (не имеют), они живут за границей. Очень много лживой информации, которая подается, что это он совершил. Еще правовой аспект: в момент, когда совершались там преступления, его даже там не было. То есть никто не оспаривает, что преступления совершались со всех сторон, но ему вменяют геноцид…
Им нужно оправдание за те преступления, которые совершали те, кого они поддерживали, вместе с ними. Это первое. Второе: сербов нужно наказать за то, что они сумели и посмели сопротивляться западной и натовской структуре. Младич нужен как жертва».
74-летнего генерала Ратко Младича обвиняли в преступлениях на этнической почве, преследовании, истреблении, убийствах и принудительной депортации в отношении мусульман и хорватов, проживавших на территориях, населенных боснийскими сербами. Речь идет о событиях 1992 — 1995 года в Боснии и Герцеговине. Эти преступления не были квалифицированы судом как геноцид. Это стало единственным пунктом, по которому Младич был оправдан. Остальные 10 из 11 пунктов обвинительного заключения по делу о военных преступлениях суд в Гааге подтвердил. Младича, в частности, признали виновным в геноциде мусульман в городе Сребреница.
Ратко Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после 12 лет нахождения в бегах, затем его передали в Гаагу. Запад объявил генерала военным преступником, тогда как в Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины — Прим. ред.) многие считают его национальным героем. Свою вину Младич не признал.
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