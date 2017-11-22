Генерал Младич приговорен к пожизненному тюремному заключению

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению. Вердикт по делу Младича вынесла Судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии.
Суд подтвердил 10 из 11 пунктов обвинительного заключения по делу Младича. Бывшего генерала обвинили в совершении преступлений на этнической почве, преследовании, истреблении, убийствах и принудительной депортации в отношении мусульман и хорватов, проживавших на территориях, населенных боснийскими сербами. Однако эти преступления не были квалифицированы судом как геноцид. Это стало единственным пунктом, по которому Младич был оправдан.
При этом Младича обвинили в геноциде мусульман в Сребренице, сообщает РИА Новости.
Во время вынесения приговора Младича пришлось удалить из зала суда с формулировкой «за непристойное поведение». Это произошло после короткой паузы, во время которой 74-летнему генералу измеряли давление. Вернувшись в зал, Младич начал выкрикивать что-то в адрес судей. Разобрать слова было невозможно.
Процесс по делу Младича длился с 2012 года. За все это время генерал так и не признал своей вины. Во время сегодняшнего заседания, у экс-генерала случился гипертонический криз. Адвокаты просили прервать обвинительную процедуру, либо сразу зачитать приговор, учитывая состояние здоровья бывшего генерала. Коллегия эту просьбу проигнорировала, предложив Младичу «отдохнуть на диване в соседней комнате и оттуда наблюдать за заседанием», которое транслировалось в прямом эфире.
Ратко Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после 12 лет нахождения в бегах. Затем передан в Гаагу. Несмотря на то, что Запад объявил генерала военным преступником, в Сербии и Республике Сербской многие считают его национальным героем. Накануне вынесения приговора президент Республики Серсбкой Милорад Додик заявил, что «Младич профессионально выполнял свой долг» и «остается легендой в сербском народе — человеком, который все свои человеческие и профессиональные качества вложил в защиту сербского народа».
При этом Младича обвинили в геноциде мусульман в Сребренице, сообщает РИА Новости.
Во время вынесения приговора Младича пришлось удалить из зала суда с формулировкой «за непристойное поведение». Это произошло после короткой паузы, во время которой 74-летнему генералу измеряли давление. Вернувшись в зал, Младич начал выкрикивать что-то в адрес судей. Разобрать слова было невозможно.
Процесс по делу Младича длился с 2012 года. За все это время генерал так и не признал своей вины. Во время сегодняшнего заседания, у экс-генерала случился гипертонический криз. Адвокаты просили прервать обвинительную процедуру, либо сразу зачитать приговор, учитывая состояние здоровья бывшего генерала. Коллегия эту просьбу проигнорировала, предложив Младичу «отдохнуть на диване в соседней комнате и оттуда наблюдать за заседанием», которое транслировалось в прямом эфире.
Ратко Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после 12 лет нахождения в бегах. Затем передан в Гаагу. Несмотря на то, что Запад объявил генерала военным преступником, в Сербии и Республике Сербской многие считают его национальным героем. Накануне вынесения приговора президент Республики Серсбкой Милорад Додик заявил, что «Младич профессионально выполнял свой долг» и «остается легендой в сербском народе — человеком, который все свои человеческие и профессиональные качества вложил в защиту сербского народа».
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