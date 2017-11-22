На очный этап конкурса «Лидеры России» прошли 2700 управленцев

В Москве сегодня рассказали об итогах дистанционного отбора конкурса «Лидеры России».
В общей сложности на конкурс было подано больше 200 тысяч заявок, но до очных этапов добрались только 2700 участников. Возраст большинства из них — не более 35 лет, и в основном это мужчины. Женщин среди претендентов всего 15 процентов.
Как рассказал руководитель конкурса проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, на очном этапе оцениваться будут не знания, а личные качества: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность и критерий служения.
Последняя из компетенций вызвала множество вопросов. Как объяснил Комиссаров, речь идет в первую очередь о служении отечеству.
«Лидеры России» — это проект, призванный найти руководителей нового поколения. Его реализуют в рамках выполнения поручения Владимира Путина. В финал конкурса выйдут лишь 300 человек, каждый из которых получит грант в размере 1 миллиона рублей на образовательную программу по своему выбору.
Как рассказал руководитель конкурса проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, на очном этапе оцениваться будут не знания, а личные качества: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность и критерий служения.
Последняя из компетенций вызвала множество вопросов. Как объяснил Комиссаров, речь идет в первую очередь о служении отечеству.
«Лидеры России» — это проект, призванный найти руководителей нового поколения. Его реализуют в рамках выполнения поручения Владимира Путина. В финал конкурса выйдут лишь 300 человек, каждый из которых получит грант в размере 1 миллиона рублей на образовательную программу по своему выбору.
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