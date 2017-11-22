В Барнауле поймали девочку, обкрадывавшую квартиры с помощью хомяка

Полицейские Барнаула поймали
девочку-воровку, проникавшую в чужие квартиры с помощью хомяка в банке.
Полицейские Барнаула поймали девочку, которая совершала кражи с помощью хомяка. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МВД по Алтайскому краю.
ГУ МВД по Алтайскому краю: «Полицейские установили личность девочки с хомяком, подозреваемой в нескольких кражах из квартир. Также установлена личность женщины, сопровождавшей ее. Девочке 12 лет, она является жительницей соседнего региона, где состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних».
Ранее барнаульские полицейские предупредили горожан о нескольких квартирных кражах, совершенных по одной и той же схеме: девочка знакомилась на улице с ровесниками, предлагала посмотреть на живого хомячка в банке и просила уговорить родителей оставить зверька дома. Оказавшись в квартире, новая «подружка» затевала игру в прятки, в это время находила ценные вещи, крала их и уходила. На улице ее встречала женщина, которая забирала украденное.
ГУ МВД по Алтайскому краю: «Полицейские установили личность девочки с хомяком, подозреваемой в нескольких кражах из квартир. Также установлена личность женщины, сопровождавшей ее. Девочке 12 лет, она является жительницей соседнего региона, где состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних».
Ранее барнаульские полицейские предупредили горожан о нескольких квартирных кражах, совершенных по одной и той же схеме: девочка знакомилась на улице с ровесниками, предлагала посмотреть на живого хомячка в банке и просила уговорить родителей оставить зверька дома. Оказавшись в квартире, новая «подружка» затевала игру в прятки, в это время находила ценные вещи, крала их и уходила. На улице ее встречала женщина, которая забирала украденное.
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