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    В Барнауле поймали девочку, обкрадывавшую квартиры с помощью хомяка

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    В Барнауле поймали девочку, обкрадывавшую квартиры с помощью хомяка

    В Барнауле поймали девочку, обкрадывавшую квартиры с помощью хомяка

    В Барнауле поймали девочку, обкрадывавшую квартиры с помощью хомяка

    Полицейские Барнаула поймали девочку-воровку, проникавшую в чужие квартиры с помощью хомяка в банке.

    Полицейские Барнаула поймали девочку, которая совершала кражи с помощью хомяка. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МВД по Алтайскому краю.

    ГУ МВД по Алтайскому краю: «Полицейские установили личность девочки с хомяком, подозреваемой в нескольких кражах из квартир. Также установлена личность женщины, сопровождавшей ее. Девочке 12 лет, она является жительницей соседнего региона, где состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних».

    смотретьНа Алтае ищут девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры
    На Алтае ищут девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры
    Ранее барнаульские полицейские предупредили горожан о нескольких квартирных кражах, совершенных по одной и той же схеме: девочка знакомилась на улице с ровесниками, предлагала посмотреть на живого хомячка в банке и просила уговорить родителей оставить зверька дома. Оказавшись в квартире, новая «подружка» затевала игру в прятки, в это время находила ценные вещи, крала их и уходила. На улице ее встречала женщина, которая забирала украденное.

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