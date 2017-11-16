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Брифинг Марии Захаровой
    На Алтае ищут девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры: видео. Алтайский край, Барнаул, дети и подростки, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Алтае ищут девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры: видео

    На Алтае ищут девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры: видео

    1 комментарий
    • Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
    На Алтае ищут девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры: видео

    На Алтае ищут девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры: видео

    На Алтае ищут девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры: видео
    • Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

      • МВД Алтайского края просит жителей помочь разыскать преступников, которые совершили серию краж по одной и той же схеме.

      Барнаульские полицейские приводят схему, по которой действуют злоумышленники. 10-летняя девочка знакомится на улице с ровесниками, предлагает посмотреть на живого хомячка в банке и предлагает уговорить родителей разрешить держать животное дома. Таким образом, маленькая воровка оказывается в квартире.

      Расположив к себе родителей, новая «подружка» затевает игру в прятки. Обшаривая все уголки квартиры в поисках хозяев, девочка находит ценные вещи и крадет их. Потом говорит, что ей нужно домой и уходит. На улице ее поджидает женщина.

      На сегодняшний день зарегистрированы два подобных факта, сотрудники полиции устанавливают личности девочки и женщины, причастных к кражам, сообщает МВД по Алтайскому краю. На сайте приводятся приметы разыскиваемых, а также телефон, по которому можно сообщить информацию о предполагаемых преступниках.

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