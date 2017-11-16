На Алтае ищут девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры: видео

МВД Алтайского края просит жителей помочь разыскать преступников, которые совершили серию краж по одной и той же схеме.
Барнаульские полицейские приводят схему, по которой действуют злоумышленники. 10-летняя девочка знакомится на улице с ровесниками, предлагает посмотреть на живого хомячка в банке и предлагает уговорить родителей разрешить держать животное дома. Таким образом, маленькая воровка оказывается в квартире.
Расположив к себе родителей, новая «подружка» затевает игру в прятки. Обшаривая все уголки квартиры в поисках хозяев, девочка находит ценные вещи и крадет их. Потом говорит, что ей нужно домой и уходит. На улице ее поджидает женщина.
На сегодняшний день зарегистрированы два подобных факта, сотрудники полиции устанавливают личности девочки и женщины, причастных к кражам, сообщает МВД по Алтайскому краю. На сайте приводятся приметы разыскиваемых, а также телефон, по которому можно сообщить информацию о предполагаемых преступниках.
Расположив к себе родителей, новая «подружка» затевает игру в прятки. Обшаривая все уголки квартиры в поисках хозяев, девочка находит ценные вещи и крадет их. Потом говорит, что ей нужно домой и уходит. На улице ее поджидает женщина.
На сегодняшний день зарегистрированы два подобных факта, сотрудники полиции устанавливают личности девочки и женщины, причастных к кражам, сообщает МВД по Алтайскому краю. На сайте приводятся приметы разыскиваемых, а также телефон, по которому можно сообщить информацию о предполагаемых преступниках.
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