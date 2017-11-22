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    Кобзон подтвердил смерть Хворостовского

    19 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Нина Зотина
    Кобзон подтвердил смерть Хворостовского

    Кобзон подтвердил смерть Хворостовского

    Кобзон подтвердил смерть Хворостовского
  • Фото: РИА Новости, Нина Зотина

    • Иосиф Кобзон подтвердил сообщение Дмитрия Маликова о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.

    Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон подтвердил информацию о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Кобзон сообщил РБК, что музыкант скончался в Швейцарии.

    Ранее о смерти Хворостовского написал в своем Twitter певец Дмитрий Маликов. Он также сообщил РИА Новости, что узнал об этом от близкой подруги оперного певца, но уточнил, что музыкант скончался в Лондоне, где он живет уже много лет.

    Дмитрий Маликов, певец: «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени».

    Чуть позже сообщения о смерти певца в Лондоне подтвердили его агент и семья.

    Хворостовскому было 55 лет. В 2015 году певец объявил, что страдает от опухоли мозга.

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