Кобзон подтвердил смерть Хворостовского

Иосиф Кобзон подтвердил сообщение Дмитрия Маликова о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.
Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон подтвердил информацию о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Кобзон сообщил РБК, что музыкант скончался в Швейцарии.
Ранее о смерти Хворостовского написал в своем Twitter певец Дмитрий Маликов. Он также сообщил РИА Новости, что узнал об этом от близкой подруги оперного певца, но уточнил, что музыкант скончался в Лондоне, где он живет уже много лет.
Дмитрий Маликов, певец: «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени».
Чуть позже сообщения о смерти певца в Лондоне подтвердили его агент и семья.
Хворостовскому было 55 лет. В 2015 году певец объявил, что страдает от опухоли мозга.
Ранее о смерти Хворостовского написал в своем Twitter певец Дмитрий Маликов. Он также сообщил РИА Новости, что узнал об этом от близкой подруги оперного певца, но уточнил, что музыкант скончался в Лондоне, где он живет уже много лет.
Дмитрий Маликов, певец: «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени».
Чуть позже сообщения о смерти певца в Лондоне подтвердили его агент и семья.
Хворостовскому было 55 лет. В 2015 году певец объявил, что страдает от опухоли мозга.
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