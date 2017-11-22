Дмитрий Маликов сообщил о смерти Дмитрия Хворостовского

Дмитрий Маликов сообщил о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.
О смерти своего коллеги известный певец написал на своей странице в Twitter.
Дмитрий Маликов, певец: «Дмитрий Хворостовский умер».
Напомним, Хворостовский несколько лет страдает тяжелым онкологическим заболеванием. О его болезни стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить несколько концертов. Хворостовский прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев, но осенью 2016 года снова был вынужден пройти курс химиотерапии. Выйдя из клиники, певец выступил в день своего рождения на сцене Старой оперы во Франкфурте.
В конце сентября Хворостовский отменил концерт в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Дмитрий Маликов, певец: «Дмитрий Хворостовский умер».
Дмитрий Хворостовский умер.— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 22 ноября 2017 г.
Напомним, Хворостовский несколько лет страдает тяжелым онкологическим заболеванием. О его болезни стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить несколько концертов. Хворостовский прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев, но осенью 2016 года снова был вынужден пройти курс химиотерапии. Выйдя из клиники, певец выступил в день своего рождения на сцене Старой оперы во Франкфурте.
В конце сентября Хворостовский отменил концерт в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Комментарии