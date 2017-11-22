Выставленная в Третьяковке картина Васнецова 20 лет хранилась в запасниках музея

В Третьяковскую галерею прилетели райские птицы. Из запасников музея публике представили одну из самых знаменитых работ Виктора Васнецова. «Сирин и Алконост. Песнь печали и радости».
Это, конечно, не «Спаситель мира» Леонардо да Винчи за 400 миллионов долларов. Но ведь и в Третьяковской галерее — не аукцион, а вернисаж. Здесь говорят: каждая картина — бесценна. Тем более, когда шанс увидеть ее даже у искусствоведов есть не всегда.
По статистике, зал Васнецова в Третьяковке — один из тех, где посетители проводят больше всего времени. Здесь выставлены картины, которые в нашей стране знает каждый школьник. Но Сирин и Алконост залетают сюда крайне редко. Их привычная среда обитания — запасники галереи.
Сирин и Алконост — девы-птицы. Белая и черная. Символы радости и печали. Одна обещает рай в будущем, другая — оплакивает рай потерянный. К трактовке мифа, существовавшего в разных культурах, еще до нашей эры, Виктор Васнецов подошел творчески.
Дмитрий Гришин, председатель Сергиевского Мемориального фонда, один из организаторов выставки: «Сирин и Алконост в русском фольклоре не противопоставлялись друг другу. Они считались вещими птицами, которые сулили опасности. Васнецов первый противопоставил их друг другу и показал, что в этом зове, зове неизвестности, судьбы, всегда есть и светлое, и черное».
Больше 20 лет в Москве полотно не видел никто, кроме нескольких научных сотрудников Третьяковской галереи. Картина хранилась в запасниках, иногда при этом выезжая на зарубежные гастроли.
Ольга Атрощенко, куратор выставки: «Ее очень любит европейский зритель, ее часто просят наши всяческие выставки. Ее уже полюбили в разных городах Европы. А теперь мы хотим, чтобы ее полюбили и в нашей стране».
В дневниках и письмах художника много рассказов о семье и друзьях, при этом почти нет упоминаний о творчестве. Когда Васнецов начал работу над этой картиной — неизвестно. Закончил ее, судя по подписи, в 1896 году, в своей московской мастерской. Известно, что общая площадь мастерской составляла 110 кв метров, а высота потолков достигала шести метров, чтобы поместились большие полотна. «Сирин и Алконост», например, почти 1,5 на 2,5 метра. Генерал-губернатор Москвы, поклонник творчества Васнецова князь Сергей Александрович даже сделал для художника исключение — разрешил построить дом высотой почти в 14 аршин. В городе все деревянные здания были тогда не выше 12.
Екатерина Васина, научный сотрудник дома-музея Васнецова: «Сергей Александрович был одним из первых гостей этого дома, он приехал сюда уже в 1895 году вместе со своей супругой Елизаветой Федоровной и братом, великим князем Павлом Александровичем. Здесь же, в мастерской, он увидел незаконченную картину „Сирин и Алконост“ и сразу пожелал купить ее».
Что же так восхитило великого князя, ценители искусства в России десятилетиями могли лишь догадываться, рассматривая репродукции. Теперь москвичи и гости столицы смогут оценить оригинальное полотно. Увидеть его можно будет до конца зимы.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
По статистике, зал Васнецова в Третьяковке — один из тех, где посетители проводят больше всего времени. Здесь выставлены картины, которые в нашей стране знает каждый школьник. Но Сирин и Алконост залетают сюда крайне редко. Их привычная среда обитания — запасники галереи.
Сирин и Алконост — девы-птицы. Белая и черная. Символы радости и печали. Одна обещает рай в будущем, другая — оплакивает рай потерянный. К трактовке мифа, существовавшего в разных культурах, еще до нашей эры, Виктор Васнецов подошел творчески.
Дмитрий Гришин, председатель Сергиевского Мемориального фонда, один из организаторов выставки: «Сирин и Алконост в русском фольклоре не противопоставлялись друг другу. Они считались вещими птицами, которые сулили опасности. Васнецов первый противопоставил их друг другу и показал, что в этом зове, зове неизвестности, судьбы, всегда есть и светлое, и черное».
Больше 20 лет в Москве полотно не видел никто, кроме нескольких научных сотрудников Третьяковской галереи. Картина хранилась в запасниках, иногда при этом выезжая на зарубежные гастроли.
Ольга Атрощенко, куратор выставки: «Ее очень любит европейский зритель, ее часто просят наши всяческие выставки. Ее уже полюбили в разных городах Европы. А теперь мы хотим, чтобы ее полюбили и в нашей стране».
В дневниках и письмах художника много рассказов о семье и друзьях, при этом почти нет упоминаний о творчестве. Когда Васнецов начал работу над этой картиной — неизвестно. Закончил ее, судя по подписи, в 1896 году, в своей московской мастерской. Известно, что общая площадь мастерской составляла 110 кв метров, а высота потолков достигала шести метров, чтобы поместились большие полотна. «Сирин и Алконост», например, почти 1,5 на 2,5 метра. Генерал-губернатор Москвы, поклонник творчества Васнецова князь Сергей Александрович даже сделал для художника исключение — разрешил построить дом высотой почти в 14 аршин. В городе все деревянные здания были тогда не выше 12.
Екатерина Васина, научный сотрудник дома-музея Васнецова: «Сергей Александрович был одним из первых гостей этого дома, он приехал сюда уже в 1895 году вместе со своей супругой Елизаветой Федоровной и братом, великим князем Павлом Александровичем. Здесь же, в мастерской, он увидел незаконченную картину „Сирин и Алконост“ и сразу пожелал купить ее».
Что же так восхитило великого князя, ценители искусства в России десятилетиями могли лишь догадываться, рассматривая репродукции. Теперь москвичи и гости столицы смогут оценить оригинальное полотно. Увидеть его можно будет до конца зимы.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
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