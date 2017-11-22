Третьяковская галерея выставила знаменитую картину Васнецова «Сирин и Алконост»

Третьяковская галерея впервые за 20 лет решила показать одно из самых известных полотен кисти Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».

Все это время работа хранилась в запасниках. Выставку одной картины назвали «Песня вещих птиц».



Экспозиция приурочена к 170-летию Виктора Васнецова, которое отметят в 2018 году. Сирин и Алконост — две девы-птицы, белая и черная. Символы радости и печали. Одна обещает рай в будущем, другая — оплакивает рай потерянный.



В галерее представлена не только сама картина, но и все, что связано с ее созданием: уникальные эскизы, рисунки и фотографии. Увидеть все это можно будет до конца зимы.