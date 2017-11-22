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    Участники молодежного форума пройдут практику в комитетах Госдумы. Госдума, законодательство, молодежь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники молодежного форума пройдут практику в комитетах Госдумы

    Участники молодежного форума пройдут практику в комитетах Госдумы

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    Участники молодежного форума пройдут практику в комитетах Госдумы

    Участники молодежного форума пройдут практику в комитетах Госдумы

    Участники молодежного форума пройдут практику в комитетах Госдумы

      Участники Всероссийского молодежного парламентского форума смогут пройти практику в комитетах Госдумы или принять участие в работе их экспертных советов.

      На Охотном ряду в течение двух дней работали молодые парламентарии региональных законодательных собраний, муниципальные депутаты, молодые ученые и аспиранты, чьи исследования связаны с законотворческой работой, а также представители молодежных организаций, политических партий, руководители министерств и ведомств.

      Пётр Толстой, заместитель председателя Госдумы: «Степь вашей компетентности, ваше отношение к тому, что мы пытаемся делать, для нас очень важно. И наша с вами постоянная связь будет налажена, и она будет эффективной»

      Лучшие среди предложенных инициатив определили по итогам обсуждения. Они могут быть рассмотрены Госдумой в качестве законопроектов. Среди них поправки, связанные с возможным запретом электронных сигарет, утилизацией батареек и гаджетов, вопросы, связанные с подготовкой кадров для сельхозпредприятий.

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