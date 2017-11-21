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    Участники молодежного форума представили в Госдуме свои законопроекты. Госдума, законодательство, молодежь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники молодежного форума представили в Госдуме свои законопроекты

    Участники молодежного форума представили в Госдуме свои законопроекты

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    Участники молодежного форума представили в Госдуме свои законопроекты

    Участники молодежного форума представили в Госдуме свои законопроекты

      В Госдуме прошло необычное пленарное заседание. Оно состоялось в рамках Всероссийского молодежного форума.

      Начинающие парламентарии и активисты молодежных организаций впервые выступили с большой думской трибуны с докладами о существующих в стране проблемах и собственными законопроектами для их решения.

      Говорили о том, как сделать жилье доступным, победить пробки на дорогах, кто-то предлагал установить в домах цифровые системы учета электроэнергии. А других больше всего волновало, как повысить рождаемость.

      Дмитрий Батищев, Липецкая область: «В последнее время эффективным инструментом для поддержки рождения второго ребенка стала программа материнского капитала. Но, как показала практика, она в основном направлена на рождение второго ребенка. Мы же предлагаем дополнить меры социальной поддержки, направленные на рождение третьего, четвертого и последующих детей».

      По правилам форума три лучших молодежных проекта нижняя палата парламента рассмотрит как полноценные законодательные инициативы.

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